Realizarán comerciantes reglamento para vender en centro de Tlaxcoapan

Locatarios de Tlaxcoapan se quejaron de que, sobre todo los que acuden al tianguis los domingos, no limpian ni reciben sanciones por dicha conducta, razón por la que acordaron reunirse entre líderes de comerciantes paraque garantice el orden en el primer cuadro de la cabecera municipal.Ayer, miércoles, comerciantes de la zona centro de Tlaxcoapan sostuvieron reunión con el alcalde, donde el mandatario comentó que en 2019 el municipio cumplirádesde su creación, razón por la que buscarán dar mayor orden a la zona centro.Los comerciantes mencionaron que están de acuerdo en una política de orden y limpieza, peroque las reglas apliquen para todos, ya que los foráneos no las acatan y no reciben sanciones.El presidente municipal sugirió que los líderes del gremio se reúnan la próxima semana paraun reglamento que incluya la limpieza de los lugares, respeto de las dimensiones y medidas de cada puesto, sin invadir vía pública o espacios no permitidos.Dicha normativa también contemplaría elde comerciantes que ocupan gran parte del espacio libre en el centro.Razón por la que este fin de semana planean un recorrido en el que participarán los regidores integrantes de lapara conocer las problemáticas de vendedores y puedan integrar el reglamento con las distintasEl recorrido también servirá para informar a locatarios que en breve aplicarán el reglamento, el cual señala, entre otras cosas, que alles retirarán espacios a los infractores.