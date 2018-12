Reduce Tula pago de luz por cambio de luminarias

SIN LICITACIÓN

Con el cambio de luminarias, el municipio de Tula pagarápor concepto de uso de energía eléctrica en noviembre, lo que representa unaen comparación con el mes anterior, informó el alcalde Gadoth Tapia Benítez.El remplazo de nueve mil luminarias, de lasque existen en el municipio, comenzó desde agosto de este año, fecha en la que el pago mensual por el consumo eléctrico era de dos millones 700 mil pesos.Sin embargo, con losa las tarifas de la(CFE), en noviembre la cuota aumentó a, cifra que dificulta el pago, declaró previamente Tapia Benítez.En el tema de las luminarias, hace unos días, integrantes de lacuestionaron a la síndico hacendaria, Janet Arroyo, que la adquisición de las lámparas no se hayaEn respuesta, el presidente municipal comentó quese acercaron al ayuntamiento, las cuales querían participar en el cambio de luminarias y pretendían cobrarmonto que el municipio cubriría en un plazo de entreNo obstante, con la empresa contratada no fue necesario que el municipio realizara ningún pago, pues el presupuesto deque estableció la compañía se pagará con los ahorros del fondo de participaciones, afirmó Tapia Benítez.Explicó que las adquisiciones no se pueden realizar con cualquier empresa, sino que necesitan estar en el padrón de contratistas. Agregó que la firma fue escogida por estar certificada por CFE para el programa que también aplican otros ocho municipios del estado.Por último, reiteró que no todas las obras o adquisiciones se pueden licitar debido a los tiempos, ya que a fin de añoque deben aplicar de inmediato y la licitación complicaría cumplir con ese objetivo, además de que la ley marca excepciones y que todas las asignaciones se hacen en el marco normativo.