Sentidos como la vista, el oído, el olfato y el tacto fueron estimulados durante la conferencia “”, misma que fue impartida en el auditorio delAlumnos, padres de familia y personal del colegio fueron receptivos del mensaje que intenta dejar el ponente, experto en neurobranding, con una amplia experiencia en el ambiente de discotecas, bares y fiestas.“Las fiestas han estado en la historia de la humanidad desde hace miles de años, no son malas, el problema está en que nadie nos dice qué hacer en ese tipo de eventos y entonces no hay manera de tomar una decisión porque no hay información real”, compartió el conferencista, previo al inicio de plática.Los asistentes, al ingresar al lugar por un túnel con luz negra, se encontraron con una experiencia llena de luces, humo y música, así como con la animación de bailarines y un “robot” con luces led, el cual fue estrenado para esta ocasión.De esta manera el público entró en un ambiente único que hace que reciban información para que se cuiden, herramientas para que tomen decisiones, mitos y realidades de la fiesta y el alcohol, así como conductas de riesgo, todo con la finalidad de revertir la cifra de muertes al año, asociadas a la ingesta desmedida de alcohol en México.La gira de conferencias ya ha recorrido gran parte de nuestro país, y actualmente se encuentran en pláticas para llevarla a lugares como Brasil, España y Estados Unidos.