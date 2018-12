El 'Canelo' pelearía ante AMLO y Donald Trump

“Le ofrecemos dos asientos en ringside para Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding en el Madison Square Garden el 15 de diciembre (...). Ningún presidente en funciones ha estado antes en una gran pelea. Usted sería el primero”, dice el desplegado.



“Ojalá nuestro presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) sea un presidente bueno, que cumpla todas sus promesas y que nos represente bien como mexicanos”, declaró Álvarez.

En su primera pelea en Nueva York, Saúl Canelo Álvarez podría tener a dos aficionados de alta diplomacia: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Donald Trump recibieron invitaciones para presenciar en primera la del Madison Square Garden la pelea entre el boxeador tapatío y el británico Rocky Fielding.La plataforma de streaming DAZN que firmó al Canelo por 11 peleas a cambio de 365 millones de dólares, realizó la invitación para el pleito del 15 de diciembre con un desplegado en la prensa mexicana y estadounidense que dice:“Estimado presidente Trump. México tiene nuevo presidente, y en vez de recibirlo en la capital de nuestra nación, tenemos una mejor idea. Le damos la oportunidad de recibir al presidente López Obrador en uno de nuestros inmuebles más representativos para ver a uno de sus héroes nacionales.Los precios de las entradas para el combate entre el mexicano y Fielding cuestan entre 56 dólares el más barato y 1,006 el más caro. Sin embargo no están disponibles los asientos de primera la que están destinados para las celebridades y que en el mercado secundario se cotizan en 6 mil dólares (120 mil pesos).Antes de su pelea contra Geannady Golovkin en septiembre pasado, “Canelo” Álvarez le pidió al entonces presidente electo, no fallarle a los mexicanos.Esta no es la primera invitación que AMLO recibe una invitación para una celebración deportiva. El gerente general de los Astros, Jeff Luhnow, escribió en Twitter que esperaba a López Obrador en uno de los encuentros de la Serie de Campeonato que Houston sostuvo con los Red Sox de Boston.En esa ocasión, AMLO los bateó, pero ahora ¿acudirá a la pelea del Canelo, ganador del Premio Nacional de Deportes?