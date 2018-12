¿Este año será el bueno?

Desde 1Mx, la institucióny las ha perdido.Enllegó a la final de Invierno, dondey desde ahí, tuvieron que pasar 9 años para volver a una final.En 2008, la Máquina, en el Clausura, yen el Apertura, en las cuales tuvo el subcampeonato.Para 2009,, rival que tiene en semifinales de este torneo y volvió a ser subcampeón del torneo Apertura.Cuatro años después,y perdió, de manera dolorosa, recordando el gol de Moisés Muñoz en los últimos minutos del partido.Desde aquella final dolorosa ante el América en 2013,este torneo, lleno de ilusiones, al ganar el liderato general, están en estas instancias ante Monterrey.A mitad de semana, en el partido de ida jugado en el Estadio BBVA Bancomer, la Máquina cayó 1-0 , en un partido en donde se vieron confiados ante unos Rayados que no necesitaron de mucho para llevarse la ventaja en su estadio y hacer lo que les correspondía al jugar de local: sacar ventaja y no permitir gol del visitante, algo que les da ventaja para el partido de este sábado.Los comandados portendrán que defenderse bien de los goles que pudieran hacer los Rayados en su cancha, que es lo que podría quitarles ventaja; así como no permitirse salir confiados, pues en estas instanciaso también se va para el norte del país, pues de pasar Cruz Azul se enfrentaría a Pumas o al América, lo que haría que fuera una final capitalina, de lo contrario la final de ida se jugará en Nuevo León y la vuelta en la Ciudad de México.El encuentro será este sábado 8 de diciembre del 2018 en el Estadio Azteca a las 19:00 horas.