Mueren dos beisbolistas en accidente de tránsito

Los jugadores José Castillo y Luis Valbuena, de los Cardenales de Lara de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (Lvbp), fallecieron en la madrugada de hoy en un accidente de tránsito en el estado de Yaracuy, confirmó la novena cuatro veces campeona de la pelota invernal de Venezuela.

Según medios locales, asaltantes obstaculizaron con piedras la vía para obligar a los conductores a detenerse y poder despojarlos de sus pertenencias. "Estamos viviendo una horrible tragedia en Cardenales de Lara. Perdimos a nuestros jugadores Luis Valbuena y José Castillo en un accidente de tránsito", informó Cardenales en su cuenta de Twitter sin ofrecer más detalles.

Castillo, un jardinero apodado "El Hacha" por su destacada ofensiva, era uno de los jugadores más representativos de la Lvbp, donde jugó con equipos como Leones del Caracas, Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua y los ya mencionados Cardenales.

También jugó con los Chiba Lotte Marines de la liga de Japón y con varios equipos del circuito mexicano, esta última etapa entre 2011 y 2016.

En las Grandes Ligas defendió a los Piratas de Pittsburgh, Gigantes de San Francisco y Astros de Houston entre 2004 y 2008.

We are saddened by the tragic news that Luis Valbuena and former major leaguer José Castillo have died in a car accident. pic.twitter.com/C3nILO00SE