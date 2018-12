Decepciona a Cuarón que no nominaran a Yalitza; “es el corazón en Roma”, dice

“A mí me decepcionó no verla, ahora, yo te digo una cosa, en las tres nominaciones el corazón que late ahí es el de Yalitza”, dice vía telefónica desde Europa.



A Alfonso Cuarón le decepcionó que Yalitza Aparicio, su protagonista en ROMA, no haya sido considerada a los Globos de Oro, como sí estuvo la historia en las categoría de Película Extranjera, Dirección y Guión.Fue allá, a la hora de la comida, que se enteró de las nominaciones. Bromea cuando se le pregunta si ganar alguno de los galardones, sería un buen regalo de Día de Reyes. La ceremonia se realizará el 6 de enero de Beverly Hills.El guión fue escrito por el mismo Alfonso Cuarón basándose en sus memorias. Nunca mostró el texto a nadie y a los actores les decía lo que harían, cuando llegaban al set.La cinta situada en 1971 y que sigue la vida de una trabajadora del hogar y una familia de clase media alta, llega con el antecedente de varios premios como el de Venecia.Además de Yalitza, joven oaxaqueña que nunca había actuado, en el elenco se encuentran Marina de Tavira (Efectos secundarios) como la madre de familia y Jorge Guerrero (Luis Miguel, la serie), en el de un chavo que forma parte de los Halcones, grupo que golpeó y asesinó estudiantes en la marcha del 10 de junio en San Cosme.ROMA, la primera cinta nacional que logra estar en tres categorías de los Globos de Oro, no accedió a la de Mejor Película Drama por no estar hablada en inglés.Cuarón ya sabe lo que es ganar el premio, pues en 2014 se elevó con el de Dirección por Gravedad, misma categoría que obtendría el Oscar. Se dice que los Globos son la antesala al premio de la Academia.ROMA es exhibida en 100 salas de México, su estreno en Netix es el 14 de diciembre. Espera fechas para proyección en la ex residencia oficial de Los Pinos, luego de que se anunciara que se posponía. “El valor simbólico de eso me gusta mucho”, expresa Cuarón.