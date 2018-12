Guanajuato bajo en corrupción

No se denuncia

Buena calificación para Guanajuato

Independientemente de la región del país,cuando interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, ya sea por incidentes de tránsito, infracciones o algún tipo de detención.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió estadísticas a propósito del Dque se conmemora el próximoSe analizaron los tipo de trámite con mayor prevalencia de corrupción y el contacto con autoridades de seguridad pública fue uno de los señalado de manera reiterada.Se encontró que la región centro del país, seguida de la región sureste, es donde las empresas y las personas que han sido arrestadas por la policía (adultos y adolescentes) tienen la mayor probabilidad de estar involucradas en un acto de corrupción.De acuerdo con los datos, Guanajuato es una de las entidades con menor índice de corrupción, sólo están por encima del estado Colima y Yucatán. Aunque a nivel nacional, este fenómeno tuvo un aumento de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% en 2017 (5.2 millones).También revelaron que enquienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.Además duranteque, cuyo monto total ascendió a 7 mil 218 millones de pesos, cantidad equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social.Otro dato relevante es muchas personas aceptaron que la corrupción es. EnsóloDe las personas que no denunciaron (82.6%), cerca de la mitad no lo hizo porque consideró que era una acción inútil o una pérdida de tiempo, mientras que 15.1% no denunció porque se benefició del acto y 13.6% porque consideró que es una práctica común.Además de aparecen entre las entidades con menor índice de corrupción,apareceen cuanto alSin embargo, las estadísticas mencionan que a nivel municipal al cierre de 2016 únicamente 168 de los 2 mil 302 municipios que reportaron información contaban con un plan o programa anticorrupción.Todos estos datos fueron recabados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.