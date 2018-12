¿QUÉ DICE LA LEY Y CUÁLES SON LAS SANCIONES?

Personas situadas en los alrededores de los mercados, en el centro de Pachuca,para decoración de nacimientos y árboles de Navidad.Sin embargo, estaya que este producto forestal es una, ya que ayuda a la captación de humedad.A través de un recorrido, AM Hidalgo constató la existencia de por lo menos, atendidos principalmente por personas de la tercera edad, que ofertan el manojo o forro entreLos forrajes son, sin que exista unapor parte de autoridades federales y municipales. Son traídos de la zona montañosa de los municipios deDe acuerdo con el artículo 155, fracciones XIII y XV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)suelo o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos.La prohibición se extiendede materias primas forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia.Aquella persona que realice este tipo de conductas podría recibir unaequivalente deUnidades de Medida y Actualización (UMA) y el decomiso de las materias primas obtenidas.Es decir, podrían hacerse acreedores a. Además, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene la facultad deel producto forestal no maderable.Tal ordenamiento define como recursos forestales no maderables a la parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema, y susceptibles de aprovechamiento o uso, lo que incluye