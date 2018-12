Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que funcionarios tienen sueldos arriba de los 300 mil pesos y sus funciones no han dado resultados.

Se trata de funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) y organismos reguladores de energía.

Estos organismos tienen presupuestos millonarios sin que hayan demostrado su valor.

“Les voy a dar dos casos, el de la transparencia, cuesta 2 mil millones mantener ese organismo, y ¿en qué ha contribuido para detener la corrupción?, Al contrario, aumentó la corrupción”, dijo.

“Lo mismo, los altos funcionarios bien atendidos, bien servidos (…) En el caso del sector energético, órganos reguladores, como hongos después de la lluvia surgieron, aparecieron órganos regulares para el gas, para electricidad, para el petróleo, de energía; los sueldos también de 300 mil pesos”.

También señaló el caso del organismo para la Evaluación Educativa, que gasta mil 500 millones de pesos anuales y los organismos reguladores del sector energético.

Además, señaló la incongruencia de las reglas de algunos de estos organismos que a veces hasta pagan las fianzas de quienes trabajan ahí.

“Bueno, al extremo que hay funcionarios del sector energético, qué con la reforma, tienen derecho a que se les pague una fianza por si cometen un delito, con dinero del presupuesto se les protege con fianza. Increíble. Todo esto se tiene que terminar”, destacó.

“Cuando inicia el Instituto de la Transparencia, allá por el 2002, la primera resolución que tiene, es mantener bajo reserva sobre la condonación de impuestos que hizo el gobierno federal de grandes contribuyentes, que, por cierto, se vence ahora el plazo en el 2019. “La primera decisión importante y de las últimas fue mantener en secreto el caso de Odebrecht. “De todas maneras no desaparece el Instituto de Transparencia, pero sí espero que, como es un organismo autónomo, para reducir los sueldos de los altos funcionarios”.

En los últimos sexenios se privilegió el gasto del gobierno por encima del bienestar de los ciudadanos, por lo que ahora es imprescindible que se reduzcan sueldos y se lleve a cabo el plan de austeridad, consideró, porque la austeridad no es un asunto de moda.Adelantó que no desaparecerá el INAI, pero señaló que también ha ocultado información, contó sobre la primera resolución que hizo como instituto.Cuestionado por elLópez Obrador hizo el énfasis en la reducción del gasto público, en muchas ocasiones engrosado por los altos sueldos.Dolia Estévez y otros periodistas, reconocieron que no vaya a desaparecer el INAI, porque es un arma para el periodismo en México.