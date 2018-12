Congela Suprema Corte reducción salarial de AMLO

"Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia", indicó el ministro.

Salario presidencial podría cambiar

Laordenó suspender la aplicación de la, que establece que, para que laelabore el, como lo hizo cuando aprobó el del 2018.Eladmitió a trámite latramitada por una minoría en ely afirmó que la medida de suspensión no impide a los diputadoscomo así lo consideren.Esto significa que los diputados podrán fijar eltomando como base las responsabilidades y especificaciones del cargo que actualmente ostenta; es decir, no necesariamente losque el propiose había fijado como sueldo.Además, en su dictamenque actualmente ganan menos, tal como prometióEn consecuencia, losdeberán dictaminar conforme a las reglas establecidas en la constitución y observar que la misma indica que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.