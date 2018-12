VA AUDITORÍA 

Coinciden Diego y ‘El Bronco’

***VA AUDITORÍAFinalmente los diputados del PAN en el Congreso local se animaron y propusieron que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realice una auditoría integral a la administración 2015- 2018 de Salamanca que encabezó el alcalde también panista, Antonio Arredondo.*HASTA DONDE TOPESi no se queda en discurso, los diputados panistas aseguran que se aplicará todo el rigor en esta revisión que se hará al municipio salmantino y que se aplicarán sanciones en caso de que se determine que hubo un desfalco o mal uso del recurso público.*SILENCIOEl ex alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo, quien actualmente es funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, no se ha pronunciado al respecto de esta denuncias hechas la semana pasada por la actual presidenta municipal Beatriz Hernández, ha preferido guardar silencio.***SEGURIDADEl nuevo modelo que propone implementar el Gobierno Municipal para disminuir los problemas de inseguridad en León ayer pasó la última aduana, al menos legalmente; por mayoría, los ediles votaron a favor de que se implemente.*EN CONTRAAunque se esperaba que fuera aprobado por unanimidad, el Programa de Seguridad Ciudadana 2018-2021 que encabeza el alcalde Héctor López Santillana y el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña no contó con la aprobación de los regidores del PRI, Vanesa Montes de Oca y Alfonso Orozco.*APUNTESDesde su aprobación en la Comisión de Seguridad el pasado martes, la regidora tricolor Vanessa Montes de Oca hizo varias observaciones, entre ellas pidió que el Secretario de Seguridad presentara su renuncia al cargo en un año si no se cumplían las metas.*TARDEEntre sus compañeros, ésta y otras observaciones de la regidora causaron sorpresa, sobre todo porque señalan que antes de llegar a comisión del martes hubo al menos dos mesas de trabajo privadas entre los ediles, en las que Vanessa Montes de Oca no hizo ninguna observación.*SEGUIMIENTOUn detalle por aclarar por parte del Municipio leonés es cómo será el trabajo que se realizará con la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, pues al final será a esa instancia a donde caerán todas las denuncias que los ciudadanos van a recabar en esta nueva etapa. El riesgo es que al llegar a esa instancia se atoren y entonces siga sin existir una solución al ciudadano.*PRESENTACIÓN.Pero mientras esos detalles de aclaran, esta semana comenzaron a correr las invitaciones para la presentación pública del programa, que será el próximo lunes en la Plaza Bicentenario, en las instalaciones de la Feria, donde se esperan unos 400 invitados.***FISCALEl respaldo de los diputados del PAN sobre el pase de Carlos Zamarripa a la Fiscalía General del Estado es sólo discursivo. Tratan de autoconvecerse de que él es el perfil adecuado. Cuestionado sobre el costo político que tendrá esta decisión, el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera, quiso aplicar la frase popular: “el tiempo nos dará la razón”.*LO QUE DIJOSin embargo, antes de poder pronunciar la palabra “razón” titubeó y dijo: “el tiempo nos dará la valoración”, haciendo referencia a los resultados que esperan en materia de seguridad, otorgando a Carlos Zamarripa Aguirre el pase automático a la Fiscalía General del Estado.*NO OIGOEl legislador pide el respaldo de toda la sociedad, pero sin escuchar sus demandas y el rechazo a otorgar el voto ciego a Zamarripa Aguirre. Se escuda en que sí se ha escuchado a algunas personas sobre el tema, pero no aclara a quiénes.*LOS DEMÁSDel resto de los coordinadores de las bancadas en el Congreso local, los del PRI, PVEM y Morena mostraron su contundente no al pase automático, mientras tanto los representantes del PRD, MC, PT y Nueva Alianza guardan desde hace mucho tiempo silencio. Eso sí, todos ellos se ganaron una camioneta nueva por las cuales los guanajuatenses vamos a pagar más de 2 millones de pesos.