Corredor Industrial

Despacio

Mal y de malas

Sólo tarjeta

La inversión de Ik Aerospace Group deberá ser el detonador para atraer a nuevas firmas que sean el comienzo de Guanajuato en la industria aeroespacial.Ese es plan que existe al interior del Gobierno del Estado, algo así, y guardando toda proporción como sucedió con el automotriz, que luego de la llegada de General Motors, 20 años después hablamos de un interesante clúster de armadoras y autopartes asentado en esta región.Sin embargo en el caso del aeroespacial el tiempo podría ser mayor; platicando con el secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, comentó que sí existen inversiones en el radar para traer a Guanajuato, aceptó que han existido pláticas con algunas empresas, “pero todavía está muy verde, tenemos que hacer como sucedió en el automotriz, tejer un plano de acción, una ruta crítica y comenzarla a desarrollar”.A la pregunta de si ya se están buscando marcas que se instalen en Sky Plus, el parque que fue creado justamente para la llegada de personajes del aeroespacial, comentó que “estamos pensando en eso, estamos estructurándolo, pero necesitamos ver primero qué tanta dimensión le podemos dar y la velocidad con la que podemos llegar”.El también empresario del sector agroalimentos dijo que será fundamental hacer sinergia con Querétaro que nos lleva ya bastante ventaja, por lo que es clave, no verlo como una competencia, sino como un estado aliado para trabajar en próximos proyectos.De paso mencionó que se debe seguir trabajando en reducir los empleos informales para que ese porcentaje de personas cubra la necesidad de empleos formales y, con ellos se minimice la rotación existente en el sector manufactura.En cuanto a la preparación de forma preventiva de personal calificado para un posible crecimiento del aeroespacial en Guanajuato, compartió que se apoyarían del IECA para crear cursos de acuerdo a las necesidades de los inversionistas.Sin duda que este no fue un buen año para la armadora japonesa en cuanto a resultados generados por Honda Celaya.En el onceavo mes del año nuevamente la firma tuvo una caída en su producción, en ventas nacionales y al extranjero, esto consignado luego del reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) publicadas por el Inegi.Las exportaciones de autos fueron las más afectadas, durante noviembre del 2018 se enviaron al extranjero 273 mil 736 unidades, situación que implicó una caída de 5.78%.De todas las firmas que tienen plantas productoras en México, la que logró mayor expansión durante noviembre fue la surcoreana Kia, que aumentó su producción 37.9% a tasa anual.En noviembre, la producción de vehículos ligeros cayó 1.26% contra el mismo mes de 2017, con lo que acumula tres meses a la baja a tasa anual, y las exportaciones cayeron 5.78%.Para cerrar y, dejarlo descansar por esta semana le comentamos que a partir del lunes la compañía American Airlines dejará de realizar transacciones en efectivo en prácticamente todos los aeropuertos de los estados del Bajío y Hermosillo.Aguascalientes (AGU), Guanajuato (BJX), Hermosillo (HMO), Querétaro (QRO) y San Luis Potosí (SLP), fueron los elegidos.Ahora quienes aborden aviones de esta aerolínea deberán utilizar tarjetas de crédito o débito para hacer cualquier transacción en el aeropuerto, incluyendo la compra de boletos o el pago del equipaje facturado, compartieron en un comunicado.El Aeropuerto Internacional de Guanajuato se sumará a las más de 50 terminales en todo el mundo en las que la línea aérea ya no recibe pagos en efectivo.La propia aerolínea que en México dirige José María Giraldo, explicó que se encuentran en una fase de transición para que cada uno de los aeropuertos donde operan se realicen transacciones únicamente con tarjeta, permitiéndole a los miembros de su equipo a ayudar a sus clientes de una forma más rápida y eficiente.Cancún fue el primer aeropuerto de México en donde ellos dejaron de recibir pagos en efectivo, esto sucedió en agosto pasado.