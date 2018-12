Desde el proyector

El día llegó.en funciones de la República Mexicana. Junto con él, llega el gran ideal que ha planteado desde su kilométrica campaña:. Con millones de voces a favor, con otras tantas en contra, AMLO es ya el Jefe del Estado mexicano y también líder político de nuestro país por lo próximos seis años.Durante la toma de protesta, me pareció que ha sido trazada por un. Desde la espera de los medios afuera de su casa, con la calle abarrotada por gente ansiosa de ver al nuevo mandatario. En contrapunto, veíamos unaen su residencia de las Lomas de Chapultepec.Las calles por donde cruzaba AMLO para llegar a su cita con la toma del poder, solo se habían visto así con lao quizá en su momento con la. El pueblo lanzaba vítores y gritos de aliento al nuevo Presidente.La algarabía no fue exclusiva de la Ciudad de México. Fue un día de. Los mexicanos fuimos testigos de una. Solo un genio político como AMLO, podía sacar de la chistera tantos simbolismos en su día, el día que persiguió por años.Fue día lleno deque quizá para el grueso del pueblo habían quedado en el olvido. El más notorio ha sido el desplazamiento de San Lázaro hacia Palacio Nacional, AMLO fue escoltado por, un homenaje ay a laSeguramente pronto podremos ver untodo lo sucedido el día de la toma de protesta de AMLO como Presidente de México. Desde su primera campaña presidencial en 2006, López Obrador se ha apoyado en el poder del cine documental para guardar testimonio de su carrera hacia el poder.Es un documental dirigido por, repartido en 5 tomos, producido en 2006. Definitivamente una cátedra de. Este trabajo cinematográfico, es quizá, el que ha hecho el mejor retrato de Andrés Manuel.A una semana del inicio de una nueva etapa para el país, la gente que hoy asume el poder político en niveles federales, estatales, legislativos, etc., debe ser cuidadosa. Les recomiendo que primero lean, autoría de Robert Penn Warren. Enseguida pueden ver la primera adaptación cinematográfica de esta novela,(1949), dirigida por Robert Rossen. Y por último, si quieren ahorrarse la lectura y una película antigua, pueden ver la adaptación que lleva el mismo título de la novela, realizada en 2006 por Steven Zaillian y protagonizada por Sean Penn.Desde que vi la primera versión en cine de la novela, me pareció imprescindible que cualquier aspirante a político y políticos mismos, lean la novela y vean éstas películas. A nosotros, los que vivimos fuera del sistema de gobierno en cualquiera de sus niveles,