Alcaldes de la región Tula-Tepeji sin problemas para pagar aguinaldos

Por ley, los municipios tienen hasta el 20 de diciembre para, y en este tema, diversos alcaldes de la zona Tula-Tepeji descartaronen el cumplimiento de este derecho de sus respectivos trabajadores.En semanas pasadas, los alcaldes presentaron problemas por el recorte que hizo la, sin embargo, el gobierno del estadocon recurso que se les quitó del mes de octubre y esto dio seguridad a los ediles en el pago de aguinaldos y otras prestaciones.En el municipio de Tula existen alrededor de 833 trabajadores, al tercer trimestre de este año, los cuales tendrán su aguinaldo en tiempo y forma, afirmó el presidente municipal Gadoth Tapia Benítez.Al respecto, comentó que todavía no tenía la cifra exacta que erogará el municipio en el pago de dicha prestación pero sí "se contempla el total de los recursos que merece cada uno de los trabajadores del gobierno municipal".También comentó que el millón 300 mil pesos que se les había quitado del fondo de Participaciones en el mes de octubre ya les fue entregado por el gobierno del estado y de ahí se acordó que los recursos llegarían en forma normal en lo que resta del año.Moisés Ramírez Tapia, alcalde de Tepeji, detalló que el pago de aguinaldos significa un monto de alrededor de 9 millones 400 mil pesos para 600 trabajadores, número que también contempla a elementos de Seguridad Pública Municipal.Recalcó que no habrá ninguna complicación financiera en este pago ya que como cada año, Tepeji firmó un acuerdo con el gobierno del estado para la retención de recursos que ayuden a cumplir con los aguinaldos. Aunado a ello, cuenta con los fondos que completarán los montos.Puntualizó que por segundo año consecutivo a los miembros de la asamblea no se les entregará ningún tipo de bono.Jovani Miguel León Cruz, presidente municipal de Tlaxcoapan, declaró que, aunque no cuenta con el recurso complementario para los aguinaldos, estos se entregarán en tiempo y forma.Explicó que el gobierno del estado hace las retenciones para el pago de aguinaldos y le entregará a la demarcación un millón 800 mil pesos; pero todavía necesitará un recurso extra con tal de cumplir con la prestación, aunque aún no tiene definida esa cantidad.Tal recurso será para el pago de aguinaldos de 220 trabajadores entre los que se incluyen empleados de DIF, Protección Civil, Seguridad Pública y sindicalizados, además, no se contempla algún bono para los integrantes del cabildo.La alcaldesa de Atitalaquia, María Antonieta Herrera Jiménez dijo que no tendrá problema para otorgar el aguinaldo a sus 290 trabajadores, aunque comentó desconocer el monto que se requiere para el pago.Manifestó que el municipio sufrió un recorte de más de medio millón de pesos, aunque aseveró que ya les fue repuesto ese recurso.El presidente municipal de Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez, refirió que la administración cerrará bien y se otorgará "el aguinaldo en tiempo y forma, pues el gobierno del estado hace las retenciones para ello”.Respecto al recorte en la administración municipal, fue de 550 mil pesos, pero dijo que ese asunto ya fue solucionado.