Se llevaron parte de la colección institucional



"En la casa presidencial había cuadros, esculturas, que se cambiaban cada sexenio pero que se supone forman parte de un acervo del gobierno que tiene obras carísimas como parte de su colección institucional. Estas obras no sabemos si se regresaron, no sabemos si se las llevaron"

'Luisito Rey vendió el alma de Luis Miguel', percibe Mhoni Vidente

Hacen cambios prohibidos a Los Pinos para sesión de modelaje



"En el sexenio de Enrique Peña Nieto logramos observar por un desplante de frivolidad que la casa había sido remodelada con un deseño moderno que escapa a la construcción original y a la decoración original del recinto, de tal suerte que pudimos ver que fue intervenida esta propiedad que debería estar protegida y catalogada en otro momento y en otro escenario más democrático y republicano, nos dimos cuenta porque ahí realizó una sesión de modelaje su hija Sofía Castro, que se convirtió en portada de una revista de modas"

Angélica Rivera y su familia gastaron 4 millones de pesos... sólo en agua embotellada.Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y las hijas e hijos de ambos gastaron una fortuna en comida, servicios y otros lujos. Según información emitida en El Gordo y la Flaca, la familia presidencial gastó 70 porciento más que los gobiernos anteriores.Fueron cerca de 4 millones de pesos los que gastaron en agua embotellada, más de 23 millones en latas y otros alimentos de conserva, mil 409 millones en servicios.Un periodista de la revista Proceso, dio a conocer que la casa de Los Pinos fue entregada vacía.El periodista aseguró que desconoce dónde quedaron las obras, así como muebles antiguos muy costosos, que la casa está desvalijada, que no hay muebles, no hay mensajes.Estadísticas oficiales indicarían que Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y sus hijos gastaron 881 millones de pesos por cada año de su sexenio e hicieron cambios sustanciales durante su estancia en Los Pinos, que está prohibido.Se dijo que en ocasiones los artículos de la casa se han sacado porque necesitan mantenimiento y luego son devueltos, pero en esta ocasión no hay mensajes ni informes sobre algo así, y hasta las sábanas de las camas y el último de los tenedores en la cocina desaparecieron.A la salida de la familia de la Presidencia, Sofía Castró comentó:“Dejó su alma completa por nuestro país, gracias, por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país”"El tiempo te dará la razón", escribió Paulina Peña.