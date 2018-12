América podría presentar bajas para enfrentar a Pumas

Bruno Valdez y su costal de seis goles en el torneo lo tienen con la confianza plena en el sistema de juego con el que salgan ante los Pumas, en la vuelta de las semifinales (1-1). Además, el defensa paraguayo se dijo agradecido por el trabajo colectivo que lo tiene como el goleador del equipo.

"Más que responsabilidad, es confianza, siempre lo he dicho... un defensor que haga gol es un plus, se me está dando, muy contento, siempre dije que yo sólo no voy a poder y es gracias a mis compañeros". Por ultimo, Valdez no duda en que el Azteca sea factoir a su favor.

"Nosotros nos propusimos terminar en lo más alto de la tabla, para tener esta ventaja (del estadio Azteca) y cerrar en el estadio con nuestra gente que nos va a apoyar".



Aunque las Águilas se reservan su once para encarar el clásico capitalino, habría una duda para el cuadro titular, la de Edson Álvarez.

El central, resultó con un golpe el jueves contra los Pumas, en la ida de las semifinales del Apertura 2018, no estaría al cien por ciento para la vuelta de mañana. Mientras que el zaguero Emanuel Aguilera vería afectada la posibilidad de recibir a los universitarios con línea de cinco.

"Por ahí perdemos un jugador clave como Edson, pensando en la línea de cinco como hemos jugado, perdemos un jugador natural en ese puesto, trataremos de hacerlo mejor, con la alineación que ponga Miguel (Herrera)", agregó el argentino tras la práctica en las instalaciones de Coapa. Edson Álvarez, quien también desempeña funciones de contención, jugó 13 partidos de la fecha regular y todos de esta Liguilla.