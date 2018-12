Lo que no viste en el tráiler de 'Avengers: Endgame'

¿En qué nave viaja Tony Stark?

Nebula ¿con Tony?

El regreso de Scott Lang

Adiós a Hawkeye, hola Ronin

¿Y Captain Marvel?

¿Qué pasa con Thanos?

El nombre de la película: "Avengers: Endgame"

Estreno

Marvel Studios y Disney presentaron hoy el primer tráiler de la cuarta película de “Avengers” y anunciaron además que el título de esta esperada cinta de superhéroes será “Avengers: Endgame”.De tono muy oscuro y dramático, el tráiler muestra a personajes como Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), entre otros, completamente destrozados y hundidos después de que el malvado Thanos (Josh Brolin) haya desaparecido al 50% de los seres vivos. En este primer avance de la última batalla de los Vengadores vemos a Captain America llorando, a un Thor triste y a Iron Man despidiéndose de su prometida, Pepper Potts.También vemos el regreso de Scott Lang, quien es Ant Man, y de Clint Barton, quien es Hawkeye. Aquí te presentamos algunas claves que tendrá esta película.El tráiler de "Avengers: Endgame", antes conocida solo como "Avengers 4", empieza con Tony Stark (Robert Downey Jr.), quien está perdido en el espacio. Sabe que se le acaba el oxígeno y que comida ya no tiene desde hace cuatro días.Tony, quien estaba en Titán, está perdido en el espacio en la nave Milano, la cual pertenece a los Guardianes de la Galaxia. Recordemos que todos los Guardianes, excepto Rocket, desaparecen tras el chasquito de Thanos. El avance no explica cuánto tiempo pasó desde el trágico suceso, pero podemos suponer por la grabación de Tony Stark, que han pasado algunas semanas. La nave Milano es pequeña y tiene un almacenamiento limitado.En una parte del tráiler vemos a la hermana de Gamora dentro de una nave muy parecida al Milano, sin embargo no hay pistas de que Tony y ella estén juntos. Recordemos que fueron los únicos sobrevivientes en Titán tras el genocidio de Thanos.En el clip vemos a Bruce Banner frente a una imagen de Scott Lang. Al parecer, piensan que ha desaparecido con la mitad de la población. Por eso, cuando lo ven en la puerta, Steve y Natasha se sorprenden.Siguiendo la estructura del tráiler de “Avengers: Endgame”, se ve en primera instancia que Scott Lang es uno de los desaparecidos tras el chasquido de Thanos ya que aparece en los hologramas que Bruce Banner revisa. En las imágenes también se ve a Peter Parker y Shuri, cuyo estado de desaparición recién se conrma con esta escena.El regreso de Ant Man es el plus a este tráiler y a la película. ¿Por qué? Por el Universo Cuántico. Recordemos que en la segunda entrega de Ant Man, Scott Lang queda atrapado en esa parte, por lo que cómo salió o escapó de éste podría ayudar a los Vengadores a revertir el daño que Thanos causó en el universo.El héroe Clint Barton reaparecerá en "Avengers: Endgame", pero no utilizará el alias de Hawkeye; en cambio será Ronin. Detrás de esa decisión hay una historia trágica.El primer adelanto mostró el regreso de grandes personajes que se ausentaron en “Avengers: Infinity War” como el de Hawkeye, quien ahora adoptará una nueva identidad y dejará las echas para usar una katana.“Hemos perdido amigos, también familia… y una parte de nosotros”, es lo que se escucha decir a Steve Rogers para que luego aparezca la escena del regreso de Clint Barton, más conocido como Hawkeye, quien tras la desaparición de su familia con el chasquido de Thanos adopta la sangrienta forma de Ronin.¿Quién es Ronin? En el Universo de Marvel, Ronin es una identidad que utilizan varios personajes y se refiere al término japonés que denomina a un guerrero solitario, despiadado con sed de venganza.En el Universo Cinematográco Marvel la evolución de Clint Barton ante los ojos de Black Widow se da luego de los hechos ocurridos en “Avengers: Infinity War”, donde él no apareció al igual que Scott Lang (Ant-Man), ya que escogieron cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario tras “Capitán América: Civil War”.¿Podrá salvarse Tony Stark? Tal vez la respuesta no sea si él pueda encontrar un modo de salvarse, sino quién lo salvaría. Tal vez ese sea el momento ideal para la aparición de Captain Marvel (Capitana Marvel).En "Infinity War", Fury marcó un beeper para llamar a Carol Danvers. Tras ello, quedaría pendiente determinar cómo ella localizará a Tony Stark.El tráiler nos muestra sólo la mano con el Guante del Infinito que aún posee Thanos, lo vemos caminando solo en un campo.También vemos que su armadura se ha convertido en una especie de espantapájaros. Esto hace referencia a que Thanos se ha convertido en un granjero como lo explican en el cómic “Innity Guantlet”.El Titán Loco se autoexilia en un planeta abandonado y se convierte en un granjero. En ese cómic, quien encuentra a Thanos en su granja es Adam Warlock (este personaje tiene una mención en las escenas finales de “Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2).Recordemos que en "Avengers: Infinity War", el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) vio millones de futuros posibles y solo en uno de ellos los Vengadores podrían ganar. "We're in the endgame now", dijo. "Endgame" puede traducirse como "fin del juego", así como "etapa final" o "conclusión". "Estamos en el juego final", es la traducción utilizada en el doblaje latino de la película, justo después de que Strange le entregara a Thanos la Gema del Tiempo.Marvel Studios adelantó el estreno de esta película como lo hizo con la anterior. Anteriormente se había dicho que se estrenaría en la primera semana de mayo, sin embargo el póster muestra la fecha Abril 26.