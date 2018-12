POLO MARES



“Me llamaron de la agencia Óxido para decirme que había varias películas para trabajar, nunca me dijeron cuáles eran, pero sí que estaban interesantes.



“Me entrevistaron un 15 de septiembre, recuerdo que me salí del trabajo, que acepté bajar mi sueldo considerablemente (corazonada), no sabía a qué iba, así que regresé a la semana siguiente, y me dijeron que era para una película de Alfonso Cuarón, ¡se me cayeron los calzones cuando me dijeron!, pero aún en ese momento, no era seguro que me quedara porque había que hacer pruebas, fueron 3 semanas de pruebas de cámara, que para mí fue como un entrenamiento militar, al final me quedé yo y empezamos la peli un 17 de octubre del 2016”.



“Para mí fue aterrador, me daba pánico, me acuerdo un día al final del llamado, que sube Alfonso (a la camioneta de trabajo) y saluda, durante las pruebas de cámara sólo lo veía de lejos, pero ese día saludó y se presentó, en ese momento me cayó el 20 de lo que estaba pasando”.



“Alfonso es un genio y como todo genio, puede explotar si no están las cosas como las quiere, pero al final, ves el resultado, y sabes porqué las cosas las hace así”.



“Yo recibí el material, lo descargué y respaldé, pero antes, algo que a mí me va a quedar para siempre, es que yo a 'Roma' la conozco toma por toma, revisé todos los clips de la película, pude aprender por medio de la revisión cómo manejaba los encuadres, los movimientos de cámara, la narrativa, la luz, la simetría, todo era casi casi matemático, después de hacer la revisión, me pasaban las tomas, y venía Alfonso a revisar las tomas buenas conmigo. Yo trabajé en una camioneta, donde montamos un minilaboratorio”.



“Ese día lo primero que pensé fue que valió la pena los 108 días de rodaje, y muy contento porque mi mamá va a ver esta película”.



“Hago correcciones de color y voy sacando el material, el que se va sincronizando con sonido casi al tiempo que se va rodando”.



"Te puedo asegurar que ninguno de mis compañeros más cercanos, porque todos nos hicimos muy cercanos, somos los mismos después de 'Roma'".

ENRIQUE M. RIZO



“Cuando a Nicolás (Celis) le confirmaron que iba hacer 'Roma' empecé a trabajar con él y su asistente, empezamos de cero el registro del proyecto, las carpetas o aplicaciones para bajar fondos federales, la papelería, (en) todo el trabajo de desarrollo estuve ahí junto con él.



“Una vez que arrancó el proyecto mi trabajo fue de pieza flotante, al final mi crédito en la película fue de Asistente de Producción en set, en el departamento de casting, coordinando el trabajo en todo el rodaje, con personajes protagónicos y coprotagónicos. Estuve trabajando de una forma muy cercana con los productores, Alfonso, ayudando en la coordinación de los extras, los stunts, los vehículos”.



“No fue nada fácil hacerla, fueron meses de trabajo arduo, levantarnos temprano, terminar tarde. Nunca había trabajado con alguien que tuviera tanta exigencia. (Alfonso) regresó a México con una actitud de hacer lo mejor, así lo exigió de todos, no quitó el dedo del renglón porque sabía claro todo lo que quería conseguir y así lo hizo.



“Cambió mi perspectiva sobre todo en la forma en la que uno se exige, y en la forma en la que resolvía narrativamente varias escenas, y la forma en la que trabajamos”.



“El director de casting Luis Rosales se dedicó a buscar personajes en todas las esquinas de las sociedades, tanto alta como baja, extranjeros, jóvenes en barrios, en la ciudad. Fue un proceso largo, porque fueron muchísimo personajes”.



“No estudié cine, estudié Tecnología en Audio, pero poco a poco me desanimó estar encerrado en un estudio, fue el sonido el que me jaló al cine. Esto lo he aprendido desde abajo, duré como tres años buscando chamba y ahora que logré entrar, no me deja ir, ahora, con el tiempo, he ido cambiando de departamentos y ahorita estoy más enfocado en la dirección y producción”.



“Fue una escuela haber estado al lado de Alfonso viendo cómo dirige, resuelve. Aprendí mucho en cómo se dirige y trabaja con niños, las exigencias y cómo llevar al crew al límite de lo que pueden dar”, finalizó.



