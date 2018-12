Carece Congreso local de profesionales: presidente de la Junta de Gobierno

El Congreso de Hidalgo tiene muchos empleados pero muy pocos son profesionistas en cuestiones legislativas, dijo el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González.



Esto lo declaró luego que un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) colocara al Congreso hidalguense como el parlamento que menos dinero gasta en el país.

“El hecho de ser el más barato es una debilidad, pues no hay profesionales… quizá tenemos asistentes y asesores, pero no hay una estructura profesional”, dijo el legislador.



En el Congreso local, agregó, hay 190 trabajadores, mientras que en la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) son 320 personas; por ello, mencionó: “Estamos haciendo un diagnóstico del catálogo, pues consideramos que hay un exceso, por ejemplo las leyes de ingresos, aquí en el Congreso no hay auditores… 25 auditores de nosotros están prestados allá”.