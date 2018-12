Bitcoin 1.0

‘’Muchos de los mejores programadores del mundo y estudiantes de Doctorado y post Doctorado están trabajando en la tecnología blockchain porque tienen mucho interés en lo que la tecnología puede hacer . . . uno no desea apostar en contra de las mejores y más brillantes mentes del mundo’’- Jim Breyer (inversionista inicial de empresas como Facebook, Dell, Blackstone y Walmartvertir.

Es más que claro que 2018 no ha sido un año placentero para los inversionistas de Bitcoin. Sobre todo, para los nuevos inversionistas. El pobre desempeño de Bitcoin y su dificultad para recuperar su fortaleza ha causado preocupación entre los inversionistas.



El precio de Bitcoin actualmente es de unos $3,400 USD (7 de diciembre de 2018), la última vez que Bitcoin estuvo a ése precio fue el 10 de agosto de 2017. Su máximo histórico ha sido de casi $20,000 USD lo que por ende representa una caída del precio de un 85%. Y si hablamos del total de dinero invertido en las criptomonedas (actualmente de $111,000 millones de USD) también tenemos una caída desde su punto más elevado al día de hoy de un 83%.



Y la verdad es que a Bitcoin le ha ido bien, porque si indagamos la situación de la mayoría del resto de las criptomonedas veríamos que han perdido entre 95% y 99% de su valor.



Pocos activos en la historia de la humanidad han tenido un descalabro tan descomunal como éste. Los inversionistas están vendiendo sus inversiones en Bitcoin.

¿Qué tal el párrafo inicial? Parece catastrófico, ¿verdad?

La verdad es que una pérdida de descomunal tamaño siempre causa alarma entre los inversionistas, pero (como ya lo hemos mencionado antes) éste suceso es normal en la ciclo de vida de Bitcoin. Ya ha pasado antes, está sucediendo ahora y lo más probable es que siga sucediendo en el futuro hasta que encuentre su madurez y dichos altibajos sean menos drásticos. Los expertos en el tema predicen que Bitcoin tardará alrededor de 10 años en llegar a dicha madurez. Por mientras, tendremos que acostumbrarnos a ‘rollercoaster’.



Durante una conferencia de la revista Fortune’s en el foro anual de Tecnología Global que se llevó acabo en Guanzhou, China. Jim Breyer comentó que es probable que las ciptomonedas se encuentren entrando en una fase que él llama ‘Invierno nuclear’ en la cual el precio de las criptomonedas se va a mantener a la baja por un tiempo (no especifica si va a seguir bajando o si se va a mantener en el bajo precio en el que están actualmente) y que es algo normal en tecnologías emergentes. Él lo vivió con otras acciones de empresas de tecnología en las que ha invertido en el pasado. Por ejemplo, en empresas de inteligencia artificial y de internet. Dichas empresas vivieron una deflación muy marcada e finales de los 90’s e inicios del 2000.



De acuerdo a Breyer, éste invierno nuclear sucede más o menos cada 10 años después del nacimiento de una nueva tecnología y es definitivamente inevitable que suceda. Bitcoin acaba de cumplir 10 años. Y después de dicho ciclo las criptomonedas que no entreguen una solución real desaparecerán y las que por el contrario ofrezcan soluciones a los problemas de la vida diaria (de las empresas, gobierno o personas) se revalorarán exponencialmente.



Yo estoy de acuerdo con Jim Breyer, hay criptomonedas que sólo sirven para que la empresa que las creó se capitalice y solamente dicha empresa puede usar las criptomonedas para su beneficio (es como comprar fichas de maquinitas que sólo puedes usar en las plazas comerciales) pero hay criptomonedas que serán usadas por grandes bancos a nivel mundial, empresas transnacionales (como IBM) o megaempresas nacionales que afectan la vida de miles de millones de usuarios y gobierno (las empresas Chinas y de India son un buen ejemplo).



Yo creo firmemente que la historia se repite y por ende la tecnología llegó para quedarse y para hacer nuestras vidas más cómodas. Las criptomonedas probablemente no reemplacen al papel moneda en los siguientes 10 años, pero definitivamente sí ofrecen una solución de costo, tiempo y seguridad.



Además, hoy por hoy, se están creando soluciones para que los inversionistas institucionales inviertan en criptomonedas (sobre todo Bitcoin) de manera segura y con montos mínimos de $5 millones de USD. Por el momento son pocas las empresas que ofrecen dicha solución, con el tiempo éste número aumentará y con ello la inversión institucional.



