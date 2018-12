Sin iluminación puente de Teocalco por falta de contrato con CFE

El puente vehicular de Teocalco, ubicado en los límites entre Tula y Tlaxcoapan, fue puesto en operación hace más de un mes. Sin embargo, hasta la fecha las lámparas que tiene no se han encendido por falta de un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual debe ser realizado por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT).



Durante su comparecencia ante integrantes de la asamblea municipal, el director de Obras Públicas de Tula, Amador Falcón Sandoval, informó que las lámparas del puente ya están colocadas.



No obstante, aún no entran en funcionamiento porque requieren que la SOPOT realice el contrato pertinente con CFE para el suministro de energía eléctrica.



También explicó que las luminarias tendrán un servicio que será medido y su pago absorbido por los ayuntamientos de Tula y Tlaxcoapan, toda vez que el puente vehicular se ubica en los límites territoriales de ambos municipios.



El puente se abrió a la circulación desde el 27 de octubre y se inauguró el pasado 29 de noviembre, pero las luminarias siguen sin prender por la falta del trámite administrativo.



La obra costó 107 millones 630 mil 515.81 pesos que fueron erogados en al menos tres etapas, recurso proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Fondo Metropolitano que se asigna a la zona de Tula, con un tiempo de construcción de 16 meses.