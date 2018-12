Exigen auditar nueva Deportiva por posibles anomalías en compra-venta de terreno

Una costosa pérdida



"Si es así, a parte de tanto tiempo y millones invertidos corre el riesgo de que se inunde y sea una pérdida más cara", declaró.

Mala planeación



"Pediré a la regidora Fernanda que haga una investigación sobre el tipo de recurso usado, al contralor carnal una primera revisión y en caso de ineficacia o mala aplicación del dinero se presenten las denuncias y quejas correspondientes", resaltó Sergio Contreras.

Dirigentes políticos estatales y municipales pidieron auditar la construcción de laque se construye en los terrenos delLa solicitud la hicieron después que am publicara que esta obra inició en 2010 en un terreno que fue comprado por 220 millones de pesos, cuando siete años atrás fue vendido en 31 millones.En noviembre de 2017, la entonces Secretaría de Obra Pública anunció una inversión de 35.8 millones de pesos, pero a unas semanas de concluir 2018, la deportiva está fuera de funcionamiento y con accesos que parecieran abandonados.dirigente municipal del, sospechó que hubodesde la compra a, a parte que según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) una parte esPor lo que pidió una explicación de los gobiernos en curso del, por qué no se ha ejecutado y que se detecte la zona de riesgo. Asimismo cuestionó por qué no se eligió un terreno de mayor acceso para personas en situación, ya que, dijo, parecería sólo un ', dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), abundó que no es el único caso de inversión pública con mala planeación, sin proyecto analítico programado, ni conclusión y que es un ejemplo delPero agregó que no sólo debe quedar en exhortos, sino que se debe, por lo que de ser necesario usarán las vías judiciales.