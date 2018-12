Dan $349 mil a Secretaria de viáticos en mes y medio

Viajes internacionales

Pagamos caro hospedaje y comidas

Menos de undespués de su designación comohabía gastadoenTomó protesta en el cargo ely tres días después hizo su primera salida a la Ciudad de México, para participar en un evento de la revista Latin America Meetings con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos del Estado. En esta primera salida gastó siete mil 823 pesos.A través de una solicitud dese obtuvieron los montos erogados en cada uno de los viajes por la funcionaria y sus acompañantes del 28 de septiembre al 8 de noviembre (41 días después de la toma de protesta de la nueva Administración estatal).La información revela que también estuvo een otra reunión en la, elenen el evento de nombramiento de, y el, en un evento gastronómico. En todos estos viajes sumó una erogación porEn su salida afue acompañada por su secretario particular,, y por el c; ambos comprobaron gastos.Desde el. En estos viajes acumuló gastos porDelpara participar participar enunaen donde según los comunicados oficiales concretóLa funcionaria comprobó, pero fue acompañada por el, quien presentó facturas de viáticos porDelacompañada por la, para participar en laEl viaje tuvo unentre los gastos de la secretaria y directiva que la acompañó.presentó facturas pory su acompañante porLuego, delpara participar en el. ella gastóy su acompañante, nuevamente elDel, e hizo gastos por. El mismo día que concluyó su gira en este destino viajó nuevamente apero ahora a, hasta el, y reportó gastos porEn su viaje atambién fue acompañada por elquien reportó gasto por, aunque él ya no viajó aAlgunas facturas entregadas para comprobación de gastos dejan ver que la funcionaria disfrutó a costa del dinero de los guanajuatenses. Por ejemplo, hay un par de facturas delen, donde se pagaronUna factura de alimentos del establecimientopor más de, y otra por más de, ambos en. Hay un, pero se desconoce el nombre o dirección del hotel.También destaca una cuenta de alojamiento en el, ubicado en uno de los barrios más populares de, por más deen la misma zona comoLa mayoría de losfueron adquiridos a través de la empresaPor ejemplo elpero no se especifica si fue tarifa redonda.