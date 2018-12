PRI va contra Fiscal canal e incremento de impuestos

Critican influencia de Gobernador en Congreso



“Acción Nacional dice que no al Fiscal Carnal a nivel nacional, lo critica, pero en Guanajuato sí lo hace, queremos una reforma política que regule estas cosas (...), lo que queremos es que se discuta, que se platique entre los legisladores la conveniencia de equis persona, pero no que se cierren las puertas y que se diga que no tiene por qué ir al Congreso a tomar protesta, porque la tomó hace casi 9 años”, destacó.

Rechazan alza a impuestos



“El Gobierno del Estado ha señalado que va a aumentar las tenencias, se nos hace un agravio para la gente de Guanajuato, que es un estado productor de vehículos, lo que debemos incentivar es el uso de vehículos nuevos para que haya más empleo, no ponerle más trabas”, destacó.

Homologación y armonización

No permitir el nombramiento delno aceptar el incremento de impuestos, ni apoyar el cobro de tenencia en Guanajuato serán los principales puntos de la agenda legislativa 2019 delen el, señaló el Diputado Local,Destacó que si bien son minoría, pues sólo sonestán comprometidos en hacerse escuchar y buscar que los ciudadanos de a pie tengan beneficios, logrando ser una oposición importante que diga “sí” a lo correcto y “no” a lo que no está acorde a lasAl abordar el tema de la propuesta decomo Fiscal General, destacó que se opondrán de forma rotunda, pues no es posible que se quiera tener a la misma persona porcontundentes.Asimismo, dijo que están en contra de que elsin dialogar ni llegar a acuerdos generales, pues hasta el momento, los diputados del PAN ya tomaron su decisión y no respetan la visión de los demás.Varela Flores enfatizó que se opondrán asea propuesta de cualquier bancada política, pues la situación económica del país no está para que se cobre más a los ciudadanos.Otro incremento al que se opondrán es el del, ya que no están de acuerdo en que los trabajadores sigan viéndose afectados más allá delque se hace cada año.Enfatizó que buscan que el, que son aprobados por el Congreso del Estado, pero que de un momento a otro pueden ser echados abajo por el Gobernador, quien parece no respetar el trabajo de los legisladores.La agenda legislativa de los diputados priistas incluirá la homologación y armonización de la agenda nacional, con el marco normativo estatal; marco legal, para un buen gobierno con iniciativas y reformas a varias leyes y la Revisión del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante el cambio de leyes.Asimismo, incluirá Normas para el desarrollo económico integra, Marco Jurídico, para un desarrollo social justo; Leyes para un Guanajuato en paz y con Justicia; así como una Reforma Política.