“Todo lo que tiene que ver con la justicia para conocer la verdad de Ayotzinapa va a haber protección a testigos y es un plan independiente de la austeridad, que se va a continuar, que se va a llevar a cabo. Si se requieren recompensas, lo que se necesite, eso lo va a decidir la comisión y es parte del propósito de que haya justicia, de que se conozca el paradero de los jóvenes y se castigue a los responsables. Eso es otra cosa”, respondió a la pregunta de si mantendrá los estímulos económicos autorizados para este caso en el sexenio pasado.

'Policías no están a la altura'

El, aseguró que no se recortarán recursos para la investigación del caso de la; que incluso se ofreceránen caso de ser requerido por laEsto lo dijo durante sueste viernes, donde pidió alaprobar la, para acabar con los lujos de servidores públicos tales comoque reciben.consideró que actualmente losno están capacitados para combatir la delicuencia que sufre, por lo que a finales de mes presentarán una, la transferencia de recursos a los estados en el rubro de seguridad y de cómo marcar la “frontera entre autoridad y delincuencia”.“Yo pienso que aquí, por ejemplo, vamos a estar hablando de estos temas, de dónde las policías no están a la altura de lo que se requiere. Esto tiene mucho que ver con pintar la raya, la frontera entre autoridad y delincuencia. Ya cuando no existe esa frontera se pierde todo”, subrayó.