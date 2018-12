Presenta AMLO Programa de Electricidad; ‘no se cerrarán plantas de CFE’

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador señaló que el modelo económico neoliberal precipitó inseguridad y violencia y anunció una nueva etapa de crecimiento con estabilidad macroeconómica, sin endeudamiento, sin inflación ni devaluación; acusó que el subsidio a la electricidad no ha sido para consumidores, sino para empresas particulares.

Así lo aseguró durante su discurso en Tecpatán, Chiapas.

También informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará auditorías, por lo que se terminará la corrupción en este rubro; aseguró que los consumidores van a ganar con el fortalecimiento de la CFE; que no habrá aumento a tarifas eléctricas por encima de la inflación y pidió que, si hay competencia y libre mercado, que se actúe con rectitud, “trato parejo”.

A más de tres décadas de haber iniciado el desmantelamiento de las empresas nacionales, el Gobierno de México iniciará el rescate industria eléctrica nacional, por lo que llega a su fin el cierre de plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este anuncio fue durante la presentación del Programa Nacional de Electricidad realizada en la Central Hidroeléctrica Malpaso, ubicada el municipio de Tecpatán.

Acompañado por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, así como integrantes de su gabinete como el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet Díaz, el Ejecutivo federal recordó que 36 años de política económica neoliberal arrojaron resultados perjudiciales para el país, como 2 por ciento de crecimiento económico anual:

La situación, expuso López Obrador, orilló a millones de mexicanos a buscar alternativas en la economía informal, la migración o las conductas antisociales, por lo que “ese modelo económico fallido fue el que precipitó el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, ya no vamos a seguir con esa política económica”.

Iniciamos etapa de crecimiento con estabilidad macroeconómica

Señaló que, a partir de la Revolución Mexicana, se dio en el país un verdadero progreso donde la economía creció 6 por ciento en promedio, lo que permitió la construcción de diversas obras de infraestructura en el sector ferroviario o en la industria hidroeléctrica, entre otros, especialmente desde la expropiación de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el presidente, uno de los principales recursos que se aprovecharán es justamente el legado de gobiernos anteriores a la etapa neoliberal:

Subsidio no ha sido para consumidores, sino para empresas particulares

En ese contexto, el presidente explicó que el Programa Nacional de Electricidad a cargo del Gobierno de México, inicia colocando el interés nacional en primer término:

Por ello, recuperar paulatinamente la producción nacional es el segundo gran paso de la estrategia en un marco de justicia, señaló López Obrador:

“Éramos entonces autosuficientes, y ahora se tiene que comprar la mitad de la energía que se consume, a precios elevadísimos, y todo esto lo tenemos que revisar. Muchos piensan, y de esto no se habla lo suficiente, que el subsidio es para el consumidor. No. Se está subsidiando a las empresas particulares, y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Una cosa es comprarles la energía, y otra es que, además de comprarles la energía a precio de mercado, se les dé un subsidio. Eso no. Eso se va a terminar.”