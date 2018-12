¿Por qué hablar de las trabajadoras del hogar?

¿Se ha detenido a pensar en el valor del trabajo de cuidado? Es decir, el valor de las cosas que usualmente damos por sentadas: ropa limpia y planchada; alacena y refrigerador abastecidos; piso barrido y trapeado; trastes lavados, secos y guardados; los distintos objetos de su casa sin polvo y en su respectivo lugar; entre otras. Dentro de este tipo de trabajo entran también otras tareas, un poco más obvias, pero que no necesariamente nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre su importancia: el cuidado de niñas y niños (quién les lleva a la escuela, les recoge o recibe en su hogar, quién les apoya para hacer la tarea, les baña, les alimenta, les cuenta un cuento, les consuela el llanto); el cuidado de adultos mayores (quién les alimenta, abastece sus medicamentos, está al pendiente de lo que necesita); y el cuidado de personas con discapacidad (quién les apoya, de ser el caso, en la movilidad, en terapias, en alimentarles y también abastecer de medicamentos).¿Ya logró identificar a la persona que se encarga de estas tareas dentro de su vida? ¿ha identificado las actividades que usted puede -o podría- realizar gracias a que delega estas labores, tan básicas en su vida, a alguien más? Por su importancia para el día a día de todas las personas, así como el tiempo y esfuerzo que se invierte, el trabajo de cuidados es un trabajo tan valioso como cualquier otro.La mayoría de estas actividades de cuidado se llevan a cabo en los hogares. Si bien son realizadas en muchas ocasiones por mujeres que no reciben un pago por ello (abuelas, tías, hermanas, mamás), hay otro grupo de mujeres que recibe un pago, pero que se enfrenta con otras situaciones de desigualdad: las empleadas domésticas o trabajadoras del hogar.En México, 2.3 millones de personas —el equivalente a la población total de Tabasco— se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada diez son mujeres (INEGI 2018). Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED 2015), 36% de las trabajadoras del hogar comenzó a trabajar cuando era menor de edad, una de cada cinco lo hizo entre los 10 y los 15 años, edades en las que el trabajo es ilegal. 96% no contaba con un contrato escrito. Cuatro de cada cinco se emplean en el trabajo doméstico por factores asociados a la pobreza, como un escaso logro educativo y falta de oportunidades. Más de un tercio de ellas percibe menos de un salario mínimo.Muchas de estas mujeres no tienen tiempo de cuidar a sus propios hijos porque salen de sus casas para cuidar a los hijos de sus patrones. En otras ocasiones, tienen que dedicarse tanto a la limpieza de casas ajenas como a la de la propia. Quienes trabajan de planta, pueden encontrarse especialmente expuestas a situaciones de acoso o abuso sexual.Estas situaciones guardan relación con la legislación vigente. La Ley del Seguro Social, a diferencia de los demás trabajos, establece que la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS es voluntaria y no obligatoria. En el mismo sentido, a pesar de que para todos los trabajos se establece una jornada laboral de 8 horas, la Ley Federal del Trabajo refiere que las empleadas de planta pueden gozar de un descanso diario mínimo nocturno de 9 horas y un descanso diurno de 3 horas, lo que permite que el resto de las 12 horas del día, las trabajadoras estén a disposición de sus patrones.Afortunadamente, esta problemática se visibiliza cada vez más en distintos ámbitos, gracias al impulso que se le ha dado, principalmente, desde grupos organizados de trabajadoras del hogar, como el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) fundado por Marcelina Bautista. Entre las formas de visibilizarlo se encuentra la última y aclamada película de Alfonso Cuarón, “Roma”, que presenta la vida de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México en los años 60, a través de los ojos de su empleada doméstica, Cleo.Además, en la semana que termina confluyeron actos positivos sobre este tema por parte de los tres Poderes de la Unión. Primero, en la Cámara de Senadores se presentó una iniciativa de reforma, respaldada por representantes de todos los partidos, para reformar la Ley Federal del Trabajo. Después, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma que las excluye del régimen obligatorio de seguridad social y ordenó al IMSS la creación de un sistema piloto de seguridad social para esta labor, que no resulte en una carga desproporcionada para las familias que emplean a trabajadoras del hogar. Más tarde, el Director General del IMSS realizó un pronunciamiento público, en el sentido de la completa disposición para acatar el fallo de la Corte. Por último, el Presidente refirió la próxima ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores del hogar.En adición a estas medidas gubernamentales, las y los empleadores de trabajadoras del hogar tienen mucho que aportar como agentes de cambio social.* Por ejemplo, pagar un salario justo, pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre, y firmar un contrato de trabajo con disposiciones claras sobre las responsabilidades, horarios, derechos y obligaciones de las partes. Los derechos laborales de las trabajadoras del hogar son derechos humanos, emplear a alguien para que se haga cargo de nuestro hogar, no.*Para más información sobre cómo implementar estas medidas y ser un buen empleador, puede visitar https://hogarjustohogar.orgAmicus, “Derechos Humanos por el cambio social”