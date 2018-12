*** POLÍTICOS Y EL 19

*** NO ES SOLUCIÓN

*** REFORMA FASCISTA

*** YAMAMOTO, ENCARGO

* ENLACE JAPONÉS

*** ENOJO JUDICIAL

* ALERTA RIESGO

* TIJERA A BUROCRACIA

* DON´T WORRY

* LOS SALARIOS

*** NO A PREPAS

Nueva Alianza, partido local

En Guanajuato los gobernantes y legisladores coinciden en celebrar el primer paso, que es la aprobación en el Senado, de la reforma al 19 constitucional para garantizar prisión preventiva oficiosa a quienes lleven un proceso por delitos como el robo de combustible y la portación de armas de fuego.Pero no todos están en la misma sintonía, la senadora leonesa panista Ale “La Wera” Reynoso manifesta su respaldo más como respuesta a la presión de gobernantes, para que se dejen del pretexto de la “puerta giratoria” que tanto repetía Miguel Márquez, pero les advierte que no es la solución real.Y más duro es el asesor estrella del nuevo Modelo de Seguridad de León, Bernardo León Olea, quien en sus redes pidió a los diputados federales que “por favor paren esta reforma fascista”. Dice que “con el aumento de los delitos que ameritan prisión preventiva se regresa a la presunción de culpabilidad”. El que fuera asesor de campaña de Diego, el panista Carlos Medina, también dio retuit a esa postura.El gobernador Diego Sinhue quiere ‘sacar de la banca’ de la función pública a la exdiputada federal y exregidora de León, Beatriz Yamamoto. Así lo confirmó este viernes durante el evento de celebración en León del cumpleaños del Emperador de Japón, donde les comentó que la empresaria tendría el encargo de algo así como enlace entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y la comunidad japonesa.Betty (diputada local suplente de Alejandra Gutiérrez) puso cara de sorpresa, se enteró minutos antes por el propio Diego de lo que el Góber tenía en mente para ella, desde luego no le desagrada la idea. Falta que se informen los detalles sobre el encargo (de quién dependerá, qué hará, cuánto ganará, etc). La comunidad japonesa reunida en el evento aplaudió y recibió bien ese anuncio de nombramiento.En la inconformidad vía amparos que traen jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación por la ‘tijera’ a sus sueldos en la Ley Federal de Remuneraciones aprobada en el Congreso de la Unión, la legisladora federal leonesa por el Verde, Beatriz Manrique, se pronunció por un diálogo entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para eliminar los excesos pero sin violentar sus autonomías.Así lo dijo: “Es una labor de diálogo nacional, es un riesgo enorme pretender que el Ejecutivo o el Legislativo vaya y meta mano en la autonomía del Poder Judicial. Necesitamos jueces que tengan solidez económica para mantener solidez moral, pero es un tema de un diálogo nacional en donde de manera natural el propio Poder Judicial avance a este proceso de racionalización en sus sueldos”.La exlegisladora local y exregidora acepta que hay poner fin a una burocracia dorada en México, pero habrá que diferenciar entre los servidores públicos de carrera, que sí estudiaron para cumplir una función especializada, y los de elección popular, a esos últimos sí hay que reducir sueldos, pero no a los primeros, de lo contrario se generará un vacío de funcionarios que sostienen al Gobierno Federal.La ‘rebelión’ del Poder Judicial Federal no es un tema que preocupe en casa. “En nuestro estado no hay ninguna solicitud de protección de la justicia federal porque no hay ninguna ley que haya sido aprobada en ese sentido”, recordó la presidenta del PJ local, Claudia Barrera. De la lucha de sus homólogos dice que están en su derecho y que será la autoridad competente la que resuelva si tienen o no la razón.Los Magistrados del Poder Judicial de Guanajuato están en un nivel tabular 20, lo que es igual a un Secretario de Estado de categoría “A”, es decir un sueldo neto sobre los 127 mil pesos mensuales. Y los Jueces de Partido en el nivel 18, como un Secretario de Estado “C”, que están sobre los 92 mil pesos.La que alzó la voz en contra del proyecto de las preparatorias militarizadas que presentó Diego fue la senadora de Morena, Malú Mícher: “¡Militarizar a nuestros jóvenes, NO!, instruir a las y los chicos en tareas de seguridad NO acabará la violencia ni promoverá una cultura de paz”, dijo.Nueva Alianza yatiene el registro oficial como partido político local.Así lo aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) luego de que el Panal perdiera su registro como partido nacional, pero logró por lo menos el 3% de la votación en el estado y postuló candidatos (as) propios en al menos la mitad de cargos de elección, lo que le da el derecho al registro local.El certificado lo recibió el dirigente estatal y diputado local del Panal, maestro Juan Elías Chávez.