El acierto de AMLO

El acierto político de AMLO, es sencillo, entendió que las elecciones se ganan con votos, no con dinero y se comprometió con el pueblo, no con el capital.En tanto, el PAN con un liderazgo corrupto y mediocre iniciado con Anaya y replicado por Marko, copiando al PRI y con estrategias del PRD, no entiende que no entiende y lanza una increíble oferta: la de proteger a los mexicanos de las amenazas e incertidumbres del nuevo gobierno federal.¿Te parece fuerte mi señalamiento de corrupto al liderazgo panista, estimado lector? ¿Cómo calificar el agandalle del partido por Ricardo Anaya o la vergonzante “negociación” (entrega) de la coordinación del senado azul al priista y gordillista Rafa Moreno? Ya de defender la elección poblana mejor ni hablar. Por cierto, mis felicitaciones a Elba Esther y al PRI por la maquiavélica estrategia de infiltrar al otrora partido de la gente decente. Continúo: El tuit de Acción Nacional se prestaba para la chunga, la mofa, la risa, la burla ¿de dónde saca la idea un partido que con trabajos (en alianza con corrupto PRD), solo sacó el 20% de los votos, que debe defender al pueblo de México del gobierno que este eligió democráticamente con el 53% de los votos? ¡La votación más alta en una elección presidencial en la historia de México!Si no se tratara de un drama, el asunto se prestaría para el chacoteo, pero el asunto es serio; México necesita de una oposición inteligente, no estridente, generosa, no gandaya (¿me escuchas Anaya?), honesta y comprometida con las causas nacionales, no de grupo o de pandilla (me escuchan Marko y Rafa Moreno)… Lo sé, me dirán que si el 53% votó por AMLO, el 47% lo rechazó, a lo que contestaría, si el 20% votó por el PAN, el 80% lo rechazó; y con ese rechazo, los azules no puede proponerse como adalides de las causas ciudadanas, no sin antes corregir los desatinos y corruptelas que los mandaron a un segundo lugar, no por méritos, sino por el desprestigio del PRI que con sus raterías institucionalizadas desde la Presidencia de EPN, se fue al precipicio. En otras palabras, el PAN fue segundo lugar por el descrédito de las ratas tricolores, porque la votación recibida daba para ser terceros.¿Estás atacando a los azules, Santiago?, me preguntarán. -¡No!, lo que estoy haciendo es despertarlos para que sirvan a México y dejen de servirse solos amparados en el nepotismo y el pago de compromisos partidistas con puestos de gobierno, de nada sirve a México un partido que perdido en su soberbia y corrompido por los intereses políticos, familiares, de grupo y partidistas, deja de ser contrapeso y oposición para convertirse en comparsa o en bufón del sistema político.¿Y a ti que te importa, Santiago?, ni eres panista, dirás estimado lector. –Es verdad, no lo soy; pero con mis impuestos los mantengo y es me da derecho a exigir que dejen de lucrar con el sistema político y democrático y orienten sus acciones a servir a México, con propuestas republicanas y nacionalistas, con leyes justas y soberanas y con acciones de gobierno, donde lo son, para servir a México, no para sacar raja económica o política confrontando y dividiendo.¿O sea que quieres restarle poder a Morena, Santiago?, sería la pregunta lógica –Tampoco, contesto; de hecho creo que una oposición inteligente y comprometida con las causas nacionales le haría bien a Morena, que puede, por exceso de poder, caer en vicios que ya sufrimos con el priísmo “aplanadora”. Un partido de oposición leal, honesto, generoso, funcional y al servicio de México, le haría bien a Morena y a la república.¿Y no podría ser ese partido el PRD?, pensarás estimado lector, y contesto: -¡Para nada!, los amarillos ya demostraron que tienen las deficiencias estructurales, la falta de compromiso con México, el oportunismo, el abuso y la proclividad a la corrupción que les heredó el PRI ¿Verdad Silvano?Ya que mencionas al PRI, ¿no podrían ellos ser la oposición generosa que necesita México, pues ya recibieron el rechazo popular como lección y ellos tienen la experiencia?, si en serio pensaste en ello, estimado lector, estás mal del coco: -Gallina que come pico aunque le quemen los… ¿o al revés?, el caso es que el “ADN” y el “expertise” de los priístas está en robar y corromper, cosa de revisar hechos e historia; ese partido no tiene remedio, el cinismo es su marca.Conclusión, si Morena no pierde el rumbo y AMLO cumple lo prometido, el pueblo sabio tuvo un acierto al darles todo el poder, pero, aun así, es necesaria una oposición democrática, nacionalista, honesta y comprometida, que dé balance y sea dique a los abusos que de manera natural va a generar el exceso de poder, y esa oposición, hoy día, solo puede venir de otro líder excepcional (que no veo) o del PAN (los demás son paja), siempre y cuando retome sus valores fundacionales de ética, honestidad, democracia, generosidad y servicio a México... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.