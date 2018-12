La oposición está a favor de altos sueldos a magistrados

[email protected]

El PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD sometieron una controversia constitucional para que no se les baje el sueldo a los magistrados de la Corte, de circuito o jueces que ganen más de 108 mil pesos mensuales.Los senadores del grupo parlamentario del PRI junto con otros legisladores de oposición presentaron en esta semana, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual dicen que violenta la división de poderes. Falso. Al contrario si esta controversia fructifica, como es probable que lo sea, porque la Corte va a ser juez y parte y obviamente se van a dar la razón, entonces sí violentaría efectivamente la división de poderes porque entonces el Poder Ejecutivo y Legislativo ganarían mucho menos que el Poder Judicial, por lo que habría privilegios para un poder y para los otros no. Es absurda esta argumentación. Por un lado los priístas, en comunicado oficial, se pronuncian a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos en donde los haya y por el otro defienden los privilegios y gastos excesivos de los ministros de la Suprema Corte. Defienden lo indefendible, pero claro, la Corte que va a ser juez y parte, reitero, les va a dar la razón porque les favorece. Aunque en este sentido tiene un as bajo la manga López Obrador, que es crear el Tribunal Federal y desaparecer al Consejo de la Judicatura, o aunque este último no desapareciera, pero el Tribunal se encargaría ex profeso, en forma exclusiva, a resolver controversias constitucionales o de inconstitucionalidad. Los ministros de la Corte ya no se encargarían de temas constitucionales y ya no podrían ser juez y parte. Voy a adivinar, y es posible que en este mismo año Obrador mande una iniciativa al respecto, o los propios legisladores de Morena lo hagan.Este asunto es candente, estimado lector, y no es poca cosa. Los 11 ministros de la Corte ganan 600 mil pesos mensuales. El sueldo mínimo es de 88 pesos diarios y ellos ganan ¡20 mil pesos diarios! O sea 600 mil pesos mensuales. ¿Eso no es privilegio, priístas? El chino de Chong ya perdió la brújula y defiende los privilegios que dice no defender. ¿Qué acaso la responsabilidad de un ministro de la Corte es superior al del Presidente de la República? Obviamente que no. ¿Entonces por qué va a ganar más que éste? Hasta este viernes habían promovido 440 juicios que incluyen a 2194 quejosos, contra la llamada ley de salarios máximos. O sea, que por lo menos hay 2194 integrantes del poder judicial que ganan más de los 108 mil pesos mensuales. ¿Ellos de qué privilegios gozan? ¿Por qué deben ganar más que el Presidente de la República? Es inmoral ganar altos sueldos en un país pobre. Adicionalmente son individuos que hacen como que trabajan, llegan a su escritorio, nada más a revisar lo que les preparan otros. El proyectista o encargado de resolver en un sentido u otro las controversias o el secretario o secretaria, son los que llevan el peso del trabajo, éstos sí deberían ganar más, incluyendo al personal burócrata de abajo, pero no, en lugar de esto, se quedan con la lana los de “arriba”. Esto debe parar. A esto entró Obrador y Morena, a bajar los altos sueldos y privilegios de un pequeño grupo de burócratas. Éstos se resisten a bajarse los altos sueldos, ahora envalentonados y apoyados por la oposición. ¿Que no aprendió la lección la chiquillada en estas pasadas elecciones? Los del PRI ganaron sólo 7 diputaciones federales de mayoría en toda la República. Si no hubiera diputados plurinominales sólo esos diputados tuvieran y no la sobrerrepresentación que ahora tienen. En el senado, los del PRI y los del PAN tienen 6 senadores pluris cada uno. Y en la Cámara de diputados tiene el PAN 41 pluris y en total 81; y 38 pluris el PRI, en total 45.Como se ve, tuvo un total y absoluto rechazo el PRI, por parte del electorado y se convirtió en la chiquillada que antes criticaban y aun así, no escarmientan.POSDATA UNO.- Muchos podrán estar a favor o algunos en contra de Obrador, pero lo que es innegable que estamos viviendo tiempos inéditos e incluso revolucionarios en el país. Vender el avión de súper lujo presidencial, abrir los Pinos, despachar en Palacio Nacional, bajarse el sueldo, eliminar el fuero, viajar el presidente en avión comercial y en clase turista, desaparecer al Estado Mayor Presidencial, etc. Aunque yo difiero de dos cosas. Una, cancelar el aeropuerto de Texcoco, esto puede convertirse en otro Fobaproa, pero independientemente de esto, puede marcar el sexenio de AMLO en forma negativa ante los mercados internacionales. Por lo pronto no le han vendido al gobierno ni un bono. Esto es muy grave porque ya hay la desconfianza internacional. Aquí no estoy de acuerdo con Obrador. Creo que fue una imposición y necedad de él. Dos, el Estado Mayor no hubiera desaparecido, se hubiera reducido al mínimo y dejar de proteger a ex presidentes, pero desaparecer no. El como jefe de Estado y de gobierno puede sufrir un atentado.