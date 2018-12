Seguridad, ¿cuál es el plan?

Pese a los constantes robos de vehículos y de negocios en Celaya, la alcaldesa Elvira Paniagua, con datos dudosos, se atreve a decir que le bastaron 50 días para disminuir los índices delictivos.Paniagua se sumó a la lista de los últimos presidentes municipales en Celaya que presumen que han logrado bajar los robos en el municipio pero la percepción y los datos oficiales son muy distintos.A casi dos meses de encabezar el gobierno, Paniagua tenía la necesidad de informar la disminución en robos señalando que tenía claro que habían bajado incluso más que en otros municipios, según lo informado en sus reuniones matutinas que tanto presume con su gabinete de seguridad.Desde la administración pasada encabezada por Ramón Lemus, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González ha informado a sus jefes y a la ciudadanía la baja en los índices delictivos pero los datos oficiales que publica mensualmente con base a las denuncias ante el Ministerio Público el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo exhiben.Tan solo en el primer mes de Paniagua Rodríguez al frente del Municipio, los robos aumentaron en un 13% principalmente los de vehículos y negocios. Si bien la Alcaldesa reconoció que los robos de vehículo son los que más aquejan a los celayenses, puntualizó que están por debajo de la media nacional en ese rubro, situación que también es errónea dado que Celaya se encuentra entre los 30 municipios con mayor número de robos violentos a nivel nacional, muy por encima de la media.El propio González ha señalado desde hace varios meses que buscarán tener mayor coordinación con los diferentes niveles para contrarrestar estos robos sin especificar un proyecto claro, aunque eso sí, presume que recuperan hasta dos vehículos robados diarios.También en los últimos meses el propio Secretario ha reiterado la baja en robos y sin precisar datos específicos como las zonas donde más se presentan o si tienen conocimiento de bandas delictivas, sacó la puntada de que los autos color blanco y rojo son los más robados.Mientras las autoridades municipales se sigan sacando información de la manga la ciudadanía sigue sufriendo los robos constantes a mano armada, tanto de sus vehículos como de sus negocios sin que exista un plan para detenerlos, porque algo es claro, González repite desde hace tiempo que están disminuyendo, cuando es todo lo contrario.El robo de hidrocarburos cada vez representa un riesgo más alto para la ciudadanía, que debe vivir rodeada de las consecuencias de este grave delito. Ya no es sólo la pérdida de recursos que genera para Pemex, o el problema de seguridad y violencia, ahora provoca daños a la salud de todos.Los fuertes olores, incendios en ríos y zonas cercanas, las explosiones en tomas clandestinas, todo genera un daño para los irapuatenses.Las autoridades se la pasan echándose la bolita, bueno, ni a eso llega, porque cualquier reclamo llega a oídos sordos, pues Pemex ni siquiera responde y mucho menos se hace cargo de la situación. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez se escapa constantemente del tema, diciendo que es delito federal y que no les toca, que Pemex le entre y haga algo. Este delito ha sobrepasado toda autoridad, pues ninguna instancia ha sido capaz de frenar tan grave problemática.Del nuevo Gobierno Federal sólo se han escuchado promesas, de que ahora sí le van a entrar al problema en Guanajuato, pero no se sabe hasta cuándo habrá acciones contundentes. De promesas no viven los ciudadanos, y, mientras no haya respuesta de la autoridad, se tendrán que aguantar a los malos olores, al peligro del fuego y a los derrames que en poco tiempo estarán causando daños irreversible.En la semana ocurrió un hecho que provocó el pánico de los empleados de la Presidencia Municipal de Celaya: un hombre arribó al lugar con una granada y la entregó al secretario del Ayuntamiento. Roberto Hugo Arias. Al darse a conocer la noticia la gente fue desalojada, por lo que de inmediato comenzó a realizarse un operativo de seguridad y varias calles aledañas al edificio oficial fueron cerradas.Elementos del Ejército arribaron al lugar. La Policía Municipal también estuvo presente y elementos de Protección Civil. Pero quien no se presentó fue el cuestionado director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza, quien ha sido cuestionado por su doble cargo, a pesar de encabezar una corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.El ya dijo que cumplirá "funciones de Director", que los ciudadanos estaban a acostumbrados a ver a Iram Álvarez, un director que solía asistir a los reportes de emergencia, pero eso ya cambió.Él prefiere no ensuciarse las manos y coordinar desde la comodidad de su escritorio, aunque en su propia tropa comienzan a existir dudas sobre si en realidad está preparado para el puesto, pues dicen, una cosa es que sepa de emergencias por su profesión de médico y experiencia como bombero y otra que sepa sobre la normatividad y operatividad de la dependencia, quizá está en la oficina aprendiendo.Pendiente está una investigación de la Contraloría pues el ser médico de urgencias por las noches ha causado controversia. La cuestión es si efectivamente atenderá a cabalidad sus dos cargos, pues mientras en uno hay vidas de por medio, en otro es la seguridad de los habitantes de todo un municipio.La alcaldesa Elvira Paniagua lo ha defendido cuantas veces ha sido necesario. Y al hacerle notar su ausencia el día de la granada en Presidencia, dijo que durante el operativo que desplegó no fue necesaria la presencia del Director, pues hay personal encargado de la operatividad y no pasó a mayores. Parecieran lógicos los argumentos de los funcionarios.Lo cierto es que a los únicos que convence la versión de poder con los cargos en el Hospital y en el Municipio es a quienes lo pusieron ahí. Lo extraño de todo esto es que la propia Presidenta Municipal tardó cerca de un mes en nombrar a algunos de sus directores, precisamente por el análisis que se hacía de los perfiles. Con ello se esperaba que los nombramientos no fueran improvisados. Pero no vemos nada diferente a las administraciones anteriores. Cambian las personas pero las acciones son las mismas: protección y beneficios para amigos y compadres.La calidad del aire en los municipios del corredor industrial, Irapuato, Salamanca, Celaya y León es deficiente, la mayor parte de esta primera semana de diciembre, permanecimos del semáforo amarillo.En Irapuato dicen estar muy preocupados analizando ¿de dónde vendrá tanta partícula?, pero eso sí, el día de la inauguración del 'súper renovado circuito navideño', celebraron con ¡fuegos artificiales¡¿Habrán analizado que probablemente eso también influye en el problema?. Podrán decir que sólo fue un día y que en realidad factores como el clima o la contaminación de otros municipios la que afecta a Irapuato. Lo cierto es que los ciudadanos esperarían que se asuma la responsabilidad que les toca.El exgobernador Miguel Márquez no está en el retiro político, para nada, se mantiene en la jugada.Este sábado apareció en la lista de los 40 integrantes de la nueva Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN. 3M fue uno de los 27 propuestos directamente por el jefe nacional, Marko Cortés, lo mismo que quien fuera su 'súper asesora', Juana de la Cruz, hoy secretaria particular del góber Diego.En automático, por ser el coordinador de la bancada federal, tiene una silla Juan Carlos Romero Hicks. Lo mismo para quien ocupa la presidencia del Comité Directivo Estatal, Román Cifuentes Negrete.Otra política del terruño que está en el órgano más importante del panismo nacional es la diputada local, Alejandra Gutiérrez Campos, aunque ella sí debió pasar por el trámite de registrarse en una lista de 18 aspirantes para que de ahí se eligieran a 13, quedando entre las más votadas con 99 sufragios.La ex Tesorera de León tomó protagonismo en la Comisión Organizadora de la elección nacional.Miguel y Juanita son los únicos que repiten en la Comisión Permanente, prueba irrefutable de poder.El de Purísima del Rincón disfruta de su familia y de su rancho al mismo tiempo que hará política.La desafiante confirmación del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, para ser el primer Fiscal General por nueve años, deja claro el pacto con Diego, quien fuera su 'delfín' a la Gubernatura. La continuidad también se afianzó al dejar una parte del gabinete legal y casi todo el ampliado.Miguel y Diego también tienen juntos el control del partido cuando impulsaron a Román Cifuentes.Marko le cumple a Miguel y a Diego con la 'bendición' para Zamarripa y el partido a su merced.Y se atrevió a rescatar al exgoberandor mala fama, Juan Manuel Oliva como Secretario de Elecciones.Juanita pues ya sabe usted, se mantiene como el brazo fuerte del Gobernador en turno (con Juan Manuel Oliva como titular de la Coordinación General de Comunicación Social; con Miguel Márquez como Coordinadora General de Vinculación y Gestión Gubernamental; y hoy Secretaria Particular).En el PAN-Gobierno de Guanajuato todo cambia, para seguir igual. El que se mueve no sale en la foto.El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene una prueba de ácido en el caso Salamanca.Beatriz Hernández Núñez, la alcaldesa por Morena, ex legisladora local y ex magistrada del Poder Judicial formada en el panismo, no piensa meter reversa en sus señalamientos por presuntas irregularidades en la administración que le antecedió, la del exalcalde panista Toño Arrendondo.Acusa 72 'aviadores', deuda insostenible, compras infladas, artículos no localizados, o sea: corrupción.El Congreso del Estado, a petición de la fracción del PAN, está por instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) para que audite de manera integral las cuentas del anterior trienio. Con eso se adelantaron a la fracción de Morena y le quitaron la bandera mediática de esa lucha (eso, claro está, mientras que la auditoría no encuentre nada grave, de ser así, el panismo salmantino se hunde).Pero más se hundirán si en el camino se evidencia una intentona por encubrir irregularidades, sí existieran. Por eso el auditor, Javier Pérez, está obligado a un trabajo que no deje lugar a dudas.En el cargo por un año de presidente del Comité Ciudadano y del Comité Coordinador del SEA se estrenó un salmantino, Román Méndez, quien ya pidió cita con la Presidenta Municipal para comprometer que estarán atentos al resultado de la auditoría que está en la cancha de la ASEG.Tendrán que ir a fondo en la revisión de cuentas, pero además hacerlo pronto. De probarse al menos algunas de las fuertes acusaciones no podría sostenerse Toño en su actual encargo, como Subsecretario de Planeación y Operación para la Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que tiene bajo su mando la operación de un programa estratégico como son los Centros Impulso Social.Al tiempo que “limpia la casa” la Alcaldesa debe pronto dar resultados, Salamanca votó por un cambio.