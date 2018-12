'Daré el 100 por estos colores', dice el primer refuerzo del León

2018-12-09 20:58:07 | FRANCISCO VELA | @pacovela

Iván Ochoa niega ser un novato, pues en Chile aprendió a mostrar su mejor futbol

Iván Ochoa ha jugado tres años en Chile.



Iván Ochoa, el primer refuerzo del León para el Clausura 2019, asume el reto de ganarse la titularidad en el medio campo y de mostrarle a la afición que para nada es un improvisado.

Procedente del Club Everton de Viña del Mar, Ochoa juega como mediocampista y se formó en las fuerzas básicas del Pachuca. De hecho, toda su carrera ha militado en clubes de Jesús Martínez Patiño, pero entiende que la oportunidad de mostrarse en el León es única.

¿Cómo te sientes al regresar al futbol mexicano luego de estar en Chile?

"Muy feliz, la verdad, de venir de regreso para acá (México) . Siempre lo comenté que tenía la espinita de regresar para acá, de regresar a triunfar acá en México y bueno, esta es la oportunidad, entonces hay que aprovecharla al máximo".

¿Cuáles son tus atributos, cómo te definirías como jugador?

"Siento que soy un futbolista inteligente, técnico, ordenado; ahora sí que puedo mantener el orden en el medio campo y que puede cumplir las dos facetas, tanto defensiva, como ofensiva".

¿Qué sabes del León?

"Sé mucho, yo estuve ahí en club Pachuca, sé que ha cosechado muchos triunfos en los últimos años y aunque yo estaba del otro lado, pero me tocó ver todo eso (refiriéndose al Bicampeonato de 2014). Estoy muy contento por ese lado, que se me brinda la oportunidad para jugar acá. Feliz por todos lo grandes proyectos que se tienen para la ciudad y para el club".

¿Cuál es el reto más importante de llegar a un club como el León?

Obviamente hay dos objetivos, tanto personal como grupal. El personal es aportar, sumar minutos, seguir siendo ese jugador que me consolidé allá afuera, venir a demostrarlo acá y obviamente, poder llegar a clasificar a una Liguilla y pelear por cosas grandes, como está acostumbrado este gran club".

Un mensaje para la afición del León...

"Vengo a brindarme al cien por ciento, no soy ese canterano que dejaron partir hace tiempo del Pachuca, vengo con muchísima más experiencia, muchísima más calidad y entrega, y voy a dar el cien por defender estos colores".