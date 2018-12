'Hey, León, no le des atole con el dedo a tu afición'

2018-12-10 05:00:00 | LUIS GERARDO LUGO | @geraslugo

Llamar 'refuerzo' a todo jugador que llega al club, es la historia de León en los últimos años

Ochoa (izq.) regresa al futbol mexicano con apenas 80 minutos en Liga | Foto: Especial



No les llamen refuerzos hasta que demuestren que sí lo son.

La historia reciente del León nos dicta que han venido jugadores a ocupar puestos sin que se haga valía alguna de su contratación.

La directiva del León anunció el fichaje de Iván Ochoa, jugador de 22 años que fue enviado al futbol chileno con el Everton de Viña del Mar, equipo que forma parte de las arcas del Grupo Pachuca. En otras palabras, están reacomodando a su gente.

En la Primera mexicana Iván debutó hace poco más de año y medio, pero su experiencia es de 80 minutos en dos juegos de Liga nada más.

El tamaulipeco llegará a competir en un puesto sumamente poblado en el club esmeralda con Alex Mejía, Iván Rodríguez, Leo López, Pedro Aquino e incluso, siempre poniendo aquí al polifacético Luis Montes, a quien también habilitan en esta zona.

A reserva de que salga alguno de estos jugadores, por ejemplo el ’Capo’ colombiano que ha expresado su deseo de emigrar, entonces la misión que tiene Iván Ochoa, de entrada, está ‘cañona’.

No le echo la culpa al propio Iván pues él hace lo que le corresponde dentro de su carrera deportiva. Ahora, al que también llaman ‘Patrullero’, regresará al futbol mexicano con la bandera de haber destacado en la Liga chilena como uno de los mejores mediocampistas. En el León tendrá su oportunidad para demostrar que ha crecido.

La cuestión aquí es que dar el beneficio de la duda con La Fiera ya ha sido cansado, pero no hay de otra y ahí vamos otra vez.

En este año que termina vimos pasar a William Tesillo, Miguel Velázquez, Juan Cornejo, Yairo Moreno, Jean Meneses, Walter González, Maxi Cerato, Iván Piris, Landon Donovan, Harold Isaza, Mauro Lainez, Giles Barnes, Álvaro Ramos, Emanuel Cecchini, José Calero y Miguel Herrera, de quienes no pudimos dar un sincero agradecimiento por su contratación.

Incluso, lo de Rodolfo Cota fue un jugador del que sí confiamos y llamamos sin chistar como ‘refuerzo’, sin embargo, la historia no fue tan alegre como la esperábamos.

El 'presi' Jesús Martínez salió el sábado a expresar frases que debemos grabar en piedra para hacer cuentas una vez concluido el Clausura que se aproxima.

Entre otras cosas, dio a entender que el que no quiera estar en el equipo se puede ir como para que Mejía lo escuche, que lo de Boselli es quedarse condicionado o bien, facilitar su salida y que habrá hasta cuatro bajas.

Pero también mandó decirle a la gente que le es fiel al León que se quede tranquila “porque este equipo se va a armar bien y vamos a competir”.

La primera contratación anunciada por la directiva esmeralda para el primer torneo del 2019 seguro generará dudas, enojos y hasta sarcasmos, pero no tranquilidad.

Le quedan entonces al 'presi', cuatro fichajes más para regenerar la esperanza por tener un equipo de primera y a los jugadores que lleguen les corresponderá convencer y ganarse el título de refuerzos.

De lo contrario, todo quedará en un atole movido por el dedo.



Twitter: @geraslugo