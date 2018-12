ROMA supera filmes con estreno comercial

Cuando se conoció que ROMA sólo llegaría a salas independientes, se pensó que su alcance sería limitado por el número de pantallas de esa modalidad disponibles en México.Pero el viernes ya llegó a 100 cines de ese tipo y eso ya lo pone por arriba de los lanzamientos que han tenido en cines comerciales cintas como Mr. Pig de Diego Luna, que tuvo 81 y La región salvaje, de Amat Escalante, que contabilizó 98.También de otros como La calle de la amargura, del homenajeado en Venecia, Arturo Ripstein, la cual tuvo únicamente un par depantallas o de la ganadora en Cannes, Año bisiesto, que llegó a 35.Y está a tiro de piedra de Vive por mí, con Martha Higareda, que llegó a 147 pantallas; La delgada línea amarilla, que tuvo 158 y Sueño en otro idioma, la gran ganadora del premio Ariel 2018, con 165 pantallas.Las cifras fueron extraídas del Anuario Estadístico de Cine Mexicano editado por Imcine, y datos proporcionados por el Instituto en este año por concluir.En México ha habido lanzamientos de más de mil pantallas como No se aceptan devoluciones, Una mujer sin filtro, Ya veremos y la saga animada de las leyendas.ROMA, dirigida por Alfonso Cuarón, no ha sido exhibida en los grandes complejos exhibidores como Cinépolis y Cinemex por un tema de tiempos en pantalla. Los cines exigen que haya una ventana de 90 días entre un estreno tradicional y su llegada a plataformas.El filme se verá en Netflix a partir del próximo día 14. Desde 2016, de acuerdo con los Anuarios, se han estrenado cerca de 300 largometrajes mexicanos, entre documentales y de acción.Sólo aproximadamente una cuarta parte (arriba de 70), tuvieron más de 100 salas para ellas. Las salas en que se ha exhibido, como el Cine Tonalá, no rebasan las 100 butacas.Lo recaudado se va a diversas causas como a la de reconstrucción por el sismo del pasado 19 de spetiembre o la caravana migrante.La semana pasada, en entrevista con EL UNIVERSAL, Cuarón celebró la respuesta del público y de los dueños de las salas independientes.