El cuadro más famoso y más mexicano

Año con año, millones de mexicanos el 12 de diciembre van a la Basílica a visitar a la virgen de Guadalupe. Le agradecen favores recibidos, piden otros, pagan mandas y sienten la fortaleza de visitar a una madre. La Guadalupana es un símbolo nacional, fuente de esperanza de un pueblo respetuoso y creyente de sus tradiciones, que unifican la raza y elevan el espíritu.Al cuadro se le ve con un gran respeto y admiración artística y religiosa; aunque la ley de Dios dice que no se puede adorar objetos, ni a otros dioses. Pero el cuadro es la manera a través de la cual se evoca a la madre del indígena, la Tonantzin, la virgen morena; Fray Bernardino de Sahagún, el sabio franciscano, menciona que en el Tepeyac o Tepeaquilla se adoraba a Tonantzin, la “Madre de los dioses, nuestra madre”.Un ejemplo de su identidad a la Tonantzin indígena es el color verde-azul del manto de la Virgen de Guadalupe, idéntico al azul jade de Quetzalcóatl; el verde se relaciona con la vegetación y el rojo simboliza la vida para las sociedades mesoamericanas. Durante la Conquista, los españoles conservaron los lugares de peregrinación indígena y solamente sustituyeron la imagen pagana por una cristiana, haciendo que los iconos fundamentales se adaptaran a la nueva cosmovisión del mundo Occidental.En una visita que hizo la entonces Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, a la Basílica de Guadalupe, para conocer la historia de la morenita del Tepeyac, observó con detenimiento la imagen centenaria y en seguida lanzó de manera directa una pregunta a Monseñor Diego Monroy, Rector de la Basílica: “¿Quién pintó el cuadro?” Ante el silencio del Rector, Hillary reiteró la pregunta a Monroy: ¿Quién pintó el cuadro?Finalmente, el Rector salió de su estado cataléptico y le explicó lo del indio Juan Diego: “Le dije que era una imagen que se había quedado plasmada en el ayate de Juan Diego, pero ella volvió inquirir: ‘Pero ¿quién pintó el cuadro… las rosas?’ Papá Dios, le respondí, y eso la emocionó, la impresionó mucho”.Pero démosle contexto al texto, para mejor entendimiento a tan intrincada pregunta. Anteriormente hubo un litigio sobre los derechos de autor del cuadro guadalupano que, por su singularidad, vale la pena traerlo a cuenta: Un empresario chino, Wu You Lin, había registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la imagen de la Virgen de Guadalupe, generando un enconado debate jurídico sobre los derechos de autor y la propiedad industrial.El chino argumentaba que había pagado a Norberto Rivera una millonada de dólares por los derechos de autor del símbolo guadalupano, el más mexicano de todos, aún más que la bandera, y que por lo tanto era el único que legalmente podía utilizarlo con fines comerciales. Así las cosas, el chino de marras, al darse cuenta que no tenía la exclusividad de los derechos de autor, recurrió al tribunal para demandar al Cardenal. Pero éste se negaba a intervenir en el peliagudo asunto; sin embargo los habilidosos argumentos de los conspicuos abogados de Norberto Rivera, le dieron la llave para eludir el pavoroso enredo: “El tribunal no tienen competencia para conocer de una obra cuya autoría no es de este mundo, sino del ámbito angelical,” argumentaban los piadosos letrados.A partir de las argucias legaloides de los abogados del Cardenal, el tribunal agradeció la puerta tan amplia que abría el purpurado para darle oportunidad al tribunal de salir del embrollo: “Entonces, dado el caso de que la imagen de la Virgen del Tepeyac es de “autoría angelical”, nada puede hacer este tribunal, porque no es competente para asuntos celestiales… podemos juzgar lo terrenal, pero no temas de otro mundo”, dijo el juzgador, sobreseyendo el caso.Pero entonces ¿cuál es el origen de la devoción en México de la Guadalupana y dónde nace la imagen? Hasta donde la Historia religiosa nos lleva de la mano, historiadores y autoridades eclesiásticas de la provincia española de Extremadura coinciden en que el culto a la Virgen de Guadalupe es originario del Monasterio de Guadalupe, en Extremadura, cuya imagen se venera ahí desde hace siete siglos. Se originó ahí y posteriormente fue llevada a la Nueva España por Hernán Cortés y los primeros evangelizadores.El historiador fray Sebastián García, cronista del Monasterio de Guadalupe, manifiesta que: “En México las autoridades de la Basílica de Guadalupe saben perfectamente la vinculación histórica de aquella virgen con la nuestra, la mayoría de los mexicanos ignora que la original se encuentra aquí. Recuerdo muy bien al cardenal Javier Lozano Barragán, quien siendo obispo de Zacatecas realizó una visita a nuestro monasterio y conversando con él nos dijo: ‘Aquí están nuestras raíces’. También vino Pedro Ramírez Vázquez antes de levantar la Basílica del Tepeyac… Como cualquier peregrino más… besó el manto de la Virgen, recorrió el monasterio y conoció su historia.Sigue narrando el Superior de los franciscanos: “La devoción mexicana salió de aquí, ¡es cierto! El problema es que, en México, a la leyenda se le dio carácter de historia. Aquí la aparición de la Guadalupana de Extremadura al pastor Gil Codero se sabe y se reconoce que es una leyenda. Nosotros deslindamos muy bien lo que es leyenda y lo que es historia…”, concluye deslizando una amplia sonrisa en su cara.En una entrevista publicada por el periódico a.m. el 28 de julio del 2002, el famoso restaurador José Antonio Flores Gómez narra la experiencia de su trabajo en la restauración de la imagen: “Los estragos habían sido causados por la humedad, por los hongos que hay en el ambiente y por el humor de la gente… Tenía repintes, descarapeladuras que le suceden a cualquier obra humana… La limpié meticulosamente con cepillo, durante tres días y en sesiones completas.”Continúa narrando el maestro… “Para lo anterior, utilicé tela de manta que antes se conocía como manta del 100. Era muy popular. Y para analizar la trama del tejido usé un simple cuentahílos, que es lo que utilizan los tejedores y los fabricantes de textiles… Descubrí que la tela no es de ixtle, como se dice, la imagen está pintada sobre una trama como la que se saca del algodón. Las cuarteaduras fueron producidas porque el lienzo estuvo doblado y eso resquebrajó la pintura. Yo pensé: ¡Ah, caray! Si es una imagen divina no tiene por qué descarapelarse y pasarle esto... ya tenía varios retoques la imagen.”Finalmente, la pregunta que hizo Hillary fue: ¿Quién pintó el cuadro? ¿Será como informó el Rector Monroy a la Secretaria de Estado norteamericana, o una copia artística del de Extremadura, pintada por alguien que lo signó al calce con las iniciales M A C? Sobre el indio Marcos Aquino Cipac, algunos historiadores señalan que fue un sorprendente artista nahua formado en el Colegio de San José de los Naturales, dirigido por fray Pedro de Gante… La pintura fue vuelta a pintar entre mediados del siglo XVI y principios del XVII.Pero sea quien fuera el autor, de este mundo o de otro, no afecta el fenómeno guadalupano, símbolo de lo sagrado y lo profano, de lo humilde y majestuoso, de lo esplendoroso y lo más pobre y llano. Representa lo más mexicano que podemos ser.