De la adoración al escarnio

Tres buenos amigos militantes del PRI me comentaban que Peña Nieto había sido para su Partido la gran esperanza y promesa en campaña, el orgullo consumado con las reformas al inicio de su gobierno y la gran decepción, lastre y estorbo en los últimos años.Corrupción, errores y frivolidad lo convirtieron en mofa de todos, ningún Presidente en la historia ha terminado con un desprestigio tan grande.En esa ambivalencia extraña que tenemos los mexicanos para enfrentar los problemas con bromas y chistes, el ataque continuo a sus yerros con memes y mensajes, se convirtió en regocijo e indignación diaria.Los medios electrónicos hoy en día crean mitos y realidades, el imperio de lo virtual rige en un mundo en que no se sabe qué es verdad y qué es mentira, y con toda seguridad, Peña Nieto debe haber sido objeto de una campaña orquestada y pagada con cibernautas y chairos que lo insultaban y ridiculizaban todo el tiempo, pero también es cierto que no requería de mucha ayuda, como dice la conseja popular: “Ni cómo ayudarlo”.Basta ver su alejamiento de la ciudadanía y el gasto desmedido en spots para tratar de cubrirlo, su ausencia evidente y sospechosa desde el primero de julio, las imágenes en la toma de protesta del Presidente electo en San Lázaro con su invisibilidad dramatizada sin la investidura, para apreciar la estatura real de Peña Nieto.No es necesario hacer leña del árbol caído, el aprecio y el juicio ciudadano está consumado, sólo hay que aprovecharlo para señalar que esto, con dimensiones diferentes sucede repetidamente en el país, y cada seis años encumbramos personajes a los que después atacamos.Les atribuimos virtudes y capacidades sobrehumanas, adoramos al tlatoani salvador con pies de arena que se desmorona al paso del tiempo.Lo dicho esta semana por Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Poder Legislativo, además de servil y rastrero ejemplifica perfectamente lo que nos ocurre: el culto y la entrega a un hombre.Cito textualmente: “Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. La entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado. Es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la Patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos”. Fin de la cita. Una joya de cursilería, sólo falta decir alabado sea, e imaginarlo levitando.No se de cuál bebió Porfirio -que vaya que le entiende a esos menesteres-, el problema es que allá vamos de nuevo, entregados a un hombre con todo el Poder concentrado, apoyando al Presidencialismo destructor, obcecado, unipersonal y ahora con matices totalitarios. Definitivamente no aprendemos.En conclusión, la ruta es equivocada otra vez, debemos fortalecer el entramado institucional, la vida republicana, antes que la visión del Presidente dueño de la verdad absoluta.Si en lugar de la cuarta transformación tenemos una transformación de cuarta, será fruto de una enfermiza regresión anti democrática y de impulsar lo que nunca ha funcionado.