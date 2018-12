En la cartelera de los cines del país esta semana se ofrece una linda película que nos invita a mirar, aunque sea ligeramente, la dinámica de la adopción.Aunque “familia al instante” se produce en los Estados Unidos, muestra cómo la cultura de la adopción tiene una dinámica interesante, como para aprender nosotros como sociedad mexicana.Recomendable tanto, como otro poema a la adopción, la película “Un camino a casa” nominada seis veces al Oscar y presentada en México el año pasado.El largometraje presenta a una pareja de norteamericanos, Pete y Ellie, ya cuarentones, que hacen su sueño realidad cuando adoptan a tres hermanos latinos. A diferencia de la tendencia creciente de adoptar a mascotas en las sociedades industrializadas, aquí se presenta a una familia de clase media que aún pudiendo concebir, deciden cambiarle la vida a un pequeño a través de la adopción.En los Estados Unidos existe un proceso muy innovador (todavía difícil de poner en práctica en México): se transparentan los perfiles de los menores de edad en condición de ser adoptados, se forman grupos de “auto ayuda” e incluso se dan dinámicas de convivencia abierta para que las familias que desean adoptar puedan acercarse a conocer a los pequeños.Todo esto para reducir considerablemente el tiempo de adopción, con la hipótesis (muy real en mi opinión), de que siempre es mejor que los pequeños sean adoptados por familias a que permanezcan largos años “institucionalizados”, es decir, en casas hogar del Estado.Basada en una historia real, la película nos lleva necesariamente a revisar el proceso complicado que tenemos en México para la adopción. Muestra también los dilemas que tiene la pareja blanca que adopta, pues concluido el proceso de capacitación en el grupo de “autoayuda”, les proponen adoptar a tres hermanos latinos que viven temporalmente en las llamadas “familias de acogida” (figura que existe en otros países y que apenas inicia en México).Allá, el Estado norteamericano paga a familias para que alberguen temporalmente a pequeños en adopción y esto incluso se convierte en una actividad profesional para ellas.La trama de la película es atractiva, pues nadie nos enseña a ser padres y menos adoptivos. Para ellos, ser padres no resulta tan sencillo como habían idealizado, sobre todo porque una de sus hijas adoptivas es una adolescente rebelde.Con sus dudas y momentos de derrota, pasan prueba tras prueba hasta culminar en una adopción plena, aceptando a los hijos adoptivos como propios, transformando todos, sus vidas para bien.El origen del problema de la adopción es real. En México “existe el tráfico de niños, adopciones ilegales, niños institucionalizados mal atendidos, falta de unificación en los criterios y procedimientos de adopción, personal insuficiente y mal capacitado en las instituciones públicas y privadas que la gestionan” (como Gaudi Rodríguez, experto en procesos adoptivos lo expresa en sus textos). Esto es, la realidad de los NNA (niñas, niños y adolescentes) teniendo claroscuros.En nuestro terruño, el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) conduce la labor de proteger a la niñez. Con la nueva administración estatal se separan las funciones del DIF de la Procuraduría para ampliar la cobertura de servicios y darle fortaleza a la labor de protección de los NNA. Regresa Poncho Borja como director al DIF estatal y eso asegura experiencia e innovación, pues esta institución tiene una labor clave en la protección de los pequeños.Cada día me percato más de la realidad de la adopción: en México sigue en aumento el número de parejas que desean adoptar y hay pocos niños(a)s que pueden ser adoptado(a)s. Tristemente la mayoría desea adoptar niñas recién nacidas, disminuyendo las probabilidades para los mayorcitos y para quienes tienen alguna discapacidad.Tenemos a muchos NNA “institucionalizados” (permanecen en instituciones que los cuidan), debido a que falta una completa voluntad institucional y política para acelerar que tengan un entorno familiar. La alternativa es acelerar la operación de las “familias de acogida” como lo hacen países más avanzados.Tenemos en México todavía burocracia, falta de recursos humanos especializados, cultura de adopción y un desconocimiento o un no-reconocimiento de las necesidades y de los derechos de los NNA.Hay datos alentadores: las leyes comienzan a cambiar, cada vez son más los papás adoptivos que hablan con naturalidad del tema con sus hijos y con los que le rodean, y que buscan la asesoría. Aumentan las instituciones públicas y privadas promotoras de la adopción, para crear una nueva cultura de la adopción.En la medida en que logremos transitar de los esquemas de casas hogar (“Institucionales”) a “familias de acogida”, en que la sociedad acepte nuevos modelos de familia que incluyan a pequeños adoptados, en que las autoridades y legisladores innoven con soluciones nuevas, veremos que las “familias de acogida” son una de las mejores prácticas mundiales para atender a la niñez y cambiarle la vida, no necesariamente con la adopción, sino con el acogimiento y el amor que tanto requieren, como lo presenta la película “familia al instante”.