Remiendo sin calificación

Pasadas las dos de la tarde del jueves reciente recibí una llamada telefónica del ingeniero Alejandro Urquieta para informarme que la pequeña, casi insignificante, obra que algunos vecinos (sobre todo comerciantes y empresarios de El Coecillo) habíamos demandado al H. Ayuntamiento, estaba terminada, sólo faltaba la guarnición.Se refería a la dignificación del barandal sobre el Arroyo del Muerto que está a la salida de Héroes de la Independencia y entrada a calle de La Luz. Agradecí a nombre de los peticionarios.Raudo fui al sitio referido, acompañado de dos personas.Nuestro desencanto fue grande pues ¡oh sorpresa!, encontramos esa barda parchada, con un acabado deplorable que a cualquier albañil le daría pena haberla dejado en tales condiciones.Suponiendo que nuestra apreciación no era correcta, ya que ninguno de los observadores somos expertos en la materia, me dí a la tarea de localizar a un maistro media-cuchara.Contempló lo realizado por todos lados. Una, otra y otra vez. Movía la cabeza con ritmo nada aprobatorio.Le hice dos preguntas:-Tú, ¿lo puedes hacer no mejor sino bien? Su respuesta fue afirmativa.-¿Qué calificación le das a ese trabajo? “Ninguna”, dijo secamente.No se nos vaya a ocurrir entrar en detalles y pretender saber cuánto se gastó en ese parche pésimamente ejecutado, porque temo que al saber la suma nos de un soponcio.Tampoco inquiero respecto a los materiales empleados, pero le cuento a quien quiera enterarse, que hace ya muchas décadas nosotros, los originarios de ese barrio, para el arreglo de nuestras viviendas comprábamos un polvo llamado “hubelín”; había de todos los tonos.Mezclado con cal y ocupando brocha gorda, de ixtle, nos dábamos vuelo pintando sobre paredes aplanadas con base de lodo, estiercol y caña de maíz bien molida.Nos quedaban las paredes lisitas y muy a tono con lo que pretendíamos combinar. Un lado de un color, el otro diferente o hasta poniéndole figuras.Si usted que me privilegia leyendo este comentario, que no critica y menos censura, digo que si pasa por el sitio referido y lo aprecia excelentemente ejecutado, repruébeme por no saber valorar esa obra maestra, en pequeño, pero, dirá usted de excelente ejecución. A poco con calma, la hermana con lo que presume en terminados el puente Barón, que está en seguidita.En estas pequeñeces todo es cosa de gustos y conocimientos. Hay quienes no le encuentran ninguna sonrisa a la Monalisa. Otras personas en la capilla Sixtina de El Vaticano no ven las pinturas con mensaje ni humano y menos espiritual. Aprecian, cuando mucho, formas y nada más. (Apoco soy igual de ignorante).Pero, a propósito de este remiendo en el referido barandal ¿no será bueno que ya hagamos en León y Guanajuato las obras públicas bien? Digo porque hoy se construye un paradero, que luego se modifica; se pavimenta cierta calle que a poco andar requiere rellenos o destapar coladeras. Se tira revoltura para los baches que dicen los que lo hacen, van a aplanar los autos o camiones cuando pasen por allí.Nosotros, carentes de ilustración al respecto, vemos que las unidades que pisan en esos tramos se llevan en las llantas la mezcla y a los pocos días u horas todo está igual: el hoyanco perfecto.Una persona que trabajó en esa labor en Atlanta, comentó: “Lo de aquí es primitivo”. Que allá utilizan aplanadoras de tal o cual tonelaje y la revoltura es certificada por laboratorio. Nada de que se hagan esas obras al “ahí se va”.Acuso otra vez mi ignorancia respecto a esta actividad de la administración pública, por ello me gustaría saber si, digamos por ejemplo, para pavimentar una calle ¿no se presenta proyecto, un presupuesto, que si es de cierto monto se licita?Luego parece que se supervisa y califica de bueno al recibirse. ¿Requiere corrección?; se señala y apremia. Si eso, que presuponemos los neófitos se hace, no hay por qué andar remendando obras recién estrenadas. Si las cosas se ejecutan mal y se tolera, es clarito que huele a soborno o complicidad.Ya en los tiempos de doña Bárbara se pavimentaron calles del primer cuadro. Nadie de los contratistas cumplió en tiempo, menos en forma. Frente al teatro Doblado a las 12 horas del estreno, la calle se cubrió de agua por una ligera lluvia. Otra vez el nivel, que de seguro no se había utilizado... y a levantar piso.Y ¿qué razón me dan de los famosos “bolardos”, que por cierto se compraron a cuatro veces más de lo que costaban? Duermen en una bodega que alberga lo que quedó del monumento a la Vendimia que alcalde estulto derribó; también descansan casi en paz.Reitero mi inquietud: con tantos avances tecnológicos y modernidad en eso de calcular obras y, por supuesto ejecutarlas chicas, medianas y grandes ¿no se podrá realizar una actuación que merezca calificación de 10?Dos historias chiquitas para terminar, una antigua y la otra reciente: cuando, aquí en León, se construyó el bulevar Adolfo López Mateos, ¡se les olvidó, es un decir, a los contratistas el drenaje pluvial!No referiré lo que ocurre con el antiguo Vallado del Moral, que se fraccionó e inunda con pérdidas millonarias, una vez sí y la otra también; simplemente recordaré que el nuevo edificio del Congreso del Estado tiene ya más remiendos que la vestimenta de Pedro Harapos. ¡Y aún le falta arreglo para que no se filtren a mala hora los rayos del sol!Don Héctor René, si se cae el aplanado de la barda en su casa, no se le ocurra mandarla arreglar con los remendadores que ejecutaron esa obra maistra en el barandal del río Del Muerto.