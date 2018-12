La Olla: La reforma al 19

Que no haya ilusos...Un día se dijo que la inseguridad y la violencia toparían con pared con el programa “Escudo”, con el modelo del Mando Único Policial en varios municipios de Guanajuato y con la llegada de una Brigada Militar. Y ahora que con la reforma al artículo 19 constitucional.Con todo lo anterior no sólo no se contuvo el problema sino que escaló dramáticamente.Quizá por eso nos repitieron en Guanajuato que contra la ola violenta no se podía hacer nada hasta que llegara una reforma al 19, que cerrará la famosa “puerta giratoria”, y allá vamos otra vez.Hoy que la esperada reforma está caminando los gobernantes celebran pero el ciudadano ya no les cree.“Que no haya ilusos, para que no haya desilusionados”: Manuel Gómez Morín, fundador del PAN.Las varitas mágicas en seguridad no existen, ninguna ley vendrá a arreglarnos un problema.Al menos el gobernador Diego Sinhue, a diferencia de su antecesor, es más cauteloso en el discurso para no generar expectativas que una simple reforma constitucional no podrá cumplir.Diego debe concentrarse en hacer su chamba, que es mucha, empezando por el mentado “golpe de timón” en su estrategia de Seguridad y Justicia, y desde ahí sí que puede contribuir a la solución.El jueves, el Senado aprobó por mayoría la modificación constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan que los presuntos responsables de un delito pasen su proceso penal en prisión preventiva, en los casos de: abuso sexual contra menores, la desaparición forzada de personas, hechos de corrupción, uso de programas sociales con fines electorales, robo a transporte, robo de hidrocarburos y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.Falta que la reforma se discuta y apruebe en la Cámara de Diputados y, por ser constitucional, deberá también ser aprobada por la mayoría de los congresos locales..El exgobernador Miguel Márquez se cansó de culpar a la falta de esa reforma por la violencia. Que detenían huachicoleros y delincuentes con armas y al llevar su proceso en libertad, delinquían. Desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) también se repitió ese argumento una y otra vez.La anterior Legislatura del Estado de Guanajuato envió un exhorto a la Cámara de Diputados pidiendo esa reforma y la bancada de diputados federales guanajuatenses por el PAN presentó iniciativa. El entonces diputado federal leonés, Miguel Ángel Salim, propuso otra más en el mismo sentido.Hoy la reforma tiene la bendición del Presidente de la República y de su partido, Morena, así que va.Los tres senadores guanajuatenses presentes en la sesión del jueves lo aprobaron: las morenistas, Malú Mícher y Antares Vázquez, y el panista Erandi Bermudez. La panista leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso fue enviada por el Senado a Marruecos y no votó, pero de haberlo hecho también era a favor, aunque ella toma distancia de las bondades con las que se vende la reforma, “no es solución”, acepta.La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionaron la medida por atentar, entre otras cosas, en contra de la presunción de inocencia.La organización México Evalúa que comanda Edna Jaime también alza la voz: “Cualquiera que sea acusado -sin pruebas- de un delito puede ir a la cárcel. Sin evidencia de que la prisión preventiva reduce impunidad o previene delito se aprobó reforma, retrasará aún más el cambio del sistema penal”.Y presenta datos para demostrar que mayor prisión preventiva no es igual a menos delitos. Por ejemplo del primer trimestre del 2017 al primer trimestre de 2018 la tasa de imputados con prisión preventiva oficiosa aumentó en un ¡513%! en Guanajuato, pero las tasas de víctimas también subió en un 11%.Son doce estados en donde a mayor prisión preventiva las víctimas de delitos aumentaron y nueve en donde sí coincidió esa medida con disminuciones delictivas, y otro, Yucatán, en donde la tasa de imputados con prisión preventiva se redujo 54% y se acompañó de 58% a la baja en tasa de víctimas.En resumen, reporta México Evalúa, no se puede sostener que más “presuntos” delincuentes en prisión es igual a menos delitos.En el terruño hay algunas voces disidentes a la “emoción” de la reforma constitucional al 19, como la Procuraduría de Derechos Humanos, que encabeza el irapuatense José Raúl Montero.Y el más molesto es Bernardo León, el asesor de Seguridad de León, que contrario a los aplausos que el alcalde de León, Héctor López, da a la reforma, él la calificó en redes como “fascista”.Discursos vs. violenciaNo somos especialistas en el tema pero la experiencia nos trae un aprendizaje: no se emocionen.Para ponerle sal y limón al optimismo aquí un vistazo al pasado. “Escudo contempla la puesta en operación de diversas herramientas tecnológicas que nos permitarán reaccionar eficazmente a incidentes delictivos y aún más importante, prevenirlos. Es una respuesta contundente que con la suma de esfuerzos de todos, permitirá que Guanajuato siga siendo un Estado que vive en paz”, dijo Miguel Márquez en su discurso en el C5i el 15 de abril del 2014 al poner en marcha el programa “Escudo”.“Yo convoco a todos los guanajuatenses para que apoyen este proyecto. Porque realmente vale la pena, porque tiene un alcance estatal y vendrá a beneficiar a todos los habitantes de Guanajuato”, señaló 3M al poner la primera piedra de la construcción de la Brigada de la Policía Militar, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el 8 de mayo de 2017, en Irapuato.El 14 de septiembre de 2017 se instaló el Mando Único Estatal en los municipios de Salamanca, Apaseo el Alto, Jerécuaro y Coroneo, después se sumaría Apaseo el Grande. Se presentó como un esquema diferente pues las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado asumirían el mando total de las corporaciones pero que las acciones operativas estarían encabezadas por la XVI Zona Militar.“Se crearán los esquemas necesarios para brindar una mejor seguridad pública, además de una mayor presencia de las autoridades federales”, dijo esa vez el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.Todo fracasó, y todos fracasaron. Guanajuato suma de enero a octubre 2,742 víctimas de homicidio doloso frente a las 1,177 víctimas del mismo periodo de un año antes, es decir, 133% más.El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, sale y nos dice lo que ya sabemos, que Guanajuato “es un foco rojo”. Lo que todavía no revela desde el Gobierno Federal es el ¿cómo lo van a resolver?Así que desde hoy decimos, que no haya ilusos (con el 19), para que no haya desilusionados.Márquez, en la jugadaEl exgobernador Miguel Márquez no está en el retiro político, para nada, se mantiene en la jugada.Este sábado apareció en la lista de los 40 integrantes de la nueva Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN. 3M fue uno de los 27 propuestos directamente por el jefe nacional, Marko Cortés, lo mismo que quien fuera su ‘súper asesora’, Juana de la Cruz, hoy secretaria particular del góber Diego.En automático, por ser el coordinador de la bancada federal, tiene una silla Juan Carlos Romero Hicks. Lo mismo para quien ocupa la presidencia del Comité Directivo Estatal, Román Cifuentes Negrete.Otra política del terruño que está en el órgano más importante del panismo nacional es la diputada local, Alejandra Gutiérrez Campos, aunque ella sí debió pasar por el trámite de registrarse en una lista de 18 aspirantes para que de ahí se eligieran a 13, quedando entre los más votados con 99 sufragios.La ex Tesorera de León tomó protagonismo en la Comisión Organizadora de la elección nacional.Miguel y Juanita son los únicos que repiten en la Comisión Permanente, prueba irrefutable de poder.El de Purísima del Rincón disfruta de su familia y de su rancho al mismo tiempo que hará política.La desafiante confirmación del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, para ser el primer Fiscal General por nueve años, deja claro el pacto con Diego, quien fuera su ‘delfín’ a la Gubernatura. La continuidad también se afianzó al dejar una parte del gabinete legal y casi todo el ampliado.Miguel y Diego también tienen juntos el control del partido cuando impulsaron a Román Cifuentes.Marko le cumple a Miguel y a Diego con la ‘bendición’ para Zamarripa y el partido a su merced.Y se atrevió a rescatar al exgoberandor mala fama, Juan Manuel Oliva como Secretario de Elecciones.Juanita pues ya sabe usted, se mantiene como el brazo fuerte del Gobernador en turno (con Juan Manuel Oliva como titular de la Coordinación General de Comunicación Social; con Miguel Márquez como Coordinadora General de Vinculación y Gestión Gubernamental; y hoy Secretaria Particular).En el PAN-Gobierno de Guanajuato todo cambia, para seguir igual. El que se mueve no sale en la foto.Salamanca,prueba del ácidoEl Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene una prueba de ácido en el caso Salamanca.Beatriz Hernández Cruz, la alcaldesa por Morena, ex legisladora local y ex magistrada del Poder Judicial formada en el panismo, no piensa meter reversa en sus señalamientos por presuntas irregularidades en la administración que le antecedió, la del exalcalde panista Toño Arrendondo.Acusa 72 ‘aviadores’, deuda insostenible, compras infladas, artículos no localizados, o sea: corrupción.El Congreso del Estado, a petición de la fracción del PAN, está por instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) para que audite de manera integral las cuentas del anterior trienio. Con eso se adelantaron a la fracción de Morena y le quitaron la bandera mediática de esa lucha (eso, claro está, mientras que la auditoría no encuentre nada grave, de ser así, el panismo salmantino se hunde).Pero más se hundirán si en el camino se evidencia una intentona por encubrir irregularidades, sí existieran. Por eso el auditor, Javier Pérez, está obligado a un trabajo que no deje lugar a dudas.En el cargo por un año de presidente del Comité Ciudadano y del Comité Coordinador del SEA se estrenó un salmantino, Román Méndez, quien ya pidió cita con la Presidenta Municipal para comprometer que estarán atentos al resultado de la auditoría que está en la cancha de la ASEG.Tendrán que ir a fondo en la revisión de cuentas, pero además hacerlo pronto. De probarse al menos algunas de las fuertes acusaciones no podría sostenerse Toño en su actual encargo, como Subsecretario de Planeación y Operación para la Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que tiene bajo su mando la operación de un programa estratégico como son los Centros Impulso Social.Al tiempo que “limpia la casa” la Alcaldesa debe pronto dar resultados, Salamanca votó por un cambio.“El Profe” gandallaDesde tierras silaoenses nos enteramos que el exalcalde panista, Juan Antonio “El Profe” Morales Maciel, se aventó la puntada de solicitar al nuevo Gobierno -también del PAN-, que le asignaran ¡¡10!! elementos de Seguridad para su protección personal y la de su familia por un año, así como lo lee, diez.El Ayuntamiento le paró en seco y acordó que fueran tres, y que él pague los viáticos y el transporte. Tampoco pueden negárselo porque la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública les da el derecho.El alcalde Toño Trejo dejó en claro durante la sesión su rechazo por la falta de sensibilidad del que fuera hace no mucho su jefe (fue un por tiempo Secretario del Ayuntamiento).Hay que recordar que también recibió la mala imagen como el Alcalde mejor pagado del país. Eso terminó a la llegada de la nueva Administración y recortar el salario de $161,0821 a $89,135 brutos al mes.Eso además de las quejas en el radiopasillo del actual Gobierno por la herencia financiera de deudas con proveedores, asignación de contratos de último momento y un deteriorado clima de inseguridad.