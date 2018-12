Los ministros de la Corte ante su mayor absurdo existencial: defender sus altos ingresos…Los ministros de la SCJN tienen ingresos nominales, como parte de otros exorbitantes privilegios, por más de 20 mil pesos diarios (sí, por más de 20 mil pesos diarios); así como el resto de magistrados y jueces federales, andan en similares desproporciones.Lo anterior viene a prólogo sobre el asunto de la impugnación a la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que prohíbe ahora que ningún burócrata federal tenga un sueldo mayor a los 108 mil pesos mensuales, que gana el Presidente de la República.Esta impugnación se ha enderezado a través de una acción de inconstitucionalidad, que un grupo de senadores de la oposición presentó ante la Corte.Aunque, los impugnantes no consideraron que el Pleno de esta misma Corte, el único tribunal que constitucionalmente es competente para resolver sobre esta acción, tiene un claro impedimento ético y jurídico ante este asunto, pues incumbe a sus intereses personales en modo directo…Se ha mencionado que fueron los propios ministros los que cabildearon, ante esos senadores de la oposición, esta acción de inconstitucionalidad, y que incluso, fueron ellos mismos los que aportaron las argumentaciones jurídicas contenidas en el escrito impugnativo que luego les presentaron para su resolución.Esto habla con claridad de la enorme descomposición reinante en los ámbitos públicos; de un ambiente de corrupción y abusos que muchos pretenden preservar…Ante esto, si la Corte no se excusa para conocer de esta acción de Inconstitucionalidad de motu proprio, en razón a ese impedimento (la defensa de sus altos sueldos y canonjías), cabría que el Congreso, o cualquiera de sus Cámaras, como autoridad responsable, les demandase su propia recusación ¡vaya absurdo jurídico!Y en abono a este absurdo, basta agregar que de ocurrir esa excusa o proceder la declaración de su propia recusación, ¡no habría tribunal sustituto que resolviera el asunto!Así las cosas, la Corte, y todo el Poder Judicial Federal, se enfrenta, en su resistencia a no perder sus privilegios, al mayor de sus absurdos existenciales…En nuestro país los jueces, en general, gozan de una pobre reputación; aunque quizás ésta sea injusta a todos; por ello, de concretarse lo que aquí se comenta, les sumaría otra tacha a su desprestigio, que no conviene a nadie.Un país sin jueces probos y confiables no tiene ningún futuro. La vigencia de un estado de derecho es lo que hace la diferencia entre las naciones desarrolladas, y las repúblicas bananeras, en cuya adscripción aún estamos insertos.Los jueces deben ser electos y no nombrados, dentro de amplios y abiertos concursos de oposición que incluyan a cualquier jurista interesado.Algunos de los ministros que integran la Corte han surgido de componendas obscuras; sus nombramientos son expresión de favoritismos o conveniencias entre grupos de interés, y que han recaído en gente poco competente para estos muy importantes cargos…Ahora se inconforman ante la inminencia de la pérdida de sus privilegios, lo cual es afrentoso a la sensibilidad de cualquiera.El nuevo gobierno federal tiene la capacidad política, y la oportunidad histórica de cambiar las cosas, y renovar el actual poder judicial federal con nuevas reglas, con una nueva generación de jueces, magistrados y ministros.Éste es un punto toral en la Cuarta Trasformación que nos proponen, pero también constituye uno de los mayores escollos que ahora enfrenta…Así, jueces de amparo que se amparan, y ministros que no se excusan de conocer asuntos en los que tienen un interés personal directo; mayores absurdos, imposible…@inigorota