Retorno a la prisión preventiva

En los primeros días de junio de 2008, a iniciativa del entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, se aprobaba una de las reformas legislativas que modificó sensiblemente el sistema mexicano de procuración y administración de justicia penal, dando vida a un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con nuevas reglas y principios que buscaba hacer frente al proceso penal mexicano que regía hasta entonces inquisitorio, lento, burocratizado.Entre los ejes rectores de esta reforma destacaban como relevantes los principios generales del Procedimiento Penal que son la oralidad, inmediatez, concentración y publicidad; y establecía en este nuevo procedimiento penal un cambio en las reglas de la prisión preventiva al reducirla a dos criterios:1) Solicitada por el Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar la comparecencia de la persona inculpada al procedimiento, la protección de la víctima o testigos, cuando el imputado estuviera siendo procesado o haya sido sentenciado por delito doloso.2) Decretada oficiosamente por el Juez de Control en el caso de la comisión de delitos establecidos previamente en la reforma artículo 19 Constitucional, siendo estos los de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.Con el paso del tiempo y la implementación gradual del nuevo Sistema Penal en toda la República Mexicana, que finalizó en junio de 2016, comenzaron a surgir voces de la sociedad civil con el reclamo de que la prisión preventiva propiciaba la impunidad y achacaban el incremento de la delincuencia y de los delitos de alto impacto al fenómeno que denominaron de “puerta giratoria”, puesto que si se detiene a un presunto delincuente, basados en el principio de presunción de inocencia, se le permite continuar su proceso en libertad con mínimas garantías o medidas cautelares mientras se prosigue la investigación para esclarecer los hechos que se le imputan.Y con lo anterior generando la sensación entre quienes delinquen de manera reiterada o forman parte de grupos delictivos, que la ley los ampara para seguir cometiendo estos actos, puesto que el Ministerio Público actúa de manera laxa y sin mayor investigación de antecedentes no solicitan al Juez de Control se aplique esta medida para impedir que vuelvan a salir a la calle a seguir cometiendo delitos.Se presentó en el Senado de la República, por todas las fracciones partidarias, una iniciativa de ley para reformar el texto del artículo 19 Constitucional ampliando el catálogo de delitos a los que se aplicará la prisión preventiva de manera oficiosa, ordenada desde luego por un Juez, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.Esto como respuesta a la ola generalizada de violencia que ha aumentado en los últimos cinco años y que azota prácticamente a todo el país, generada sobre todo por delitos como el narcotráfico, el llamado huachicoleo o robo de hidrocarburos, las bandas organizadas para el robo a casa habitación y comercio, que a su vez han desatado guerras encarnizadas entre grupos de delincuentes rivales.Dicha reforma ha causado una gran polémica dividiendo opiniones entre quienes aseguran que esto no garantizará la disminución de la violencia y por el contrario vulnera la protección a los Derechos Humanos que contemplaba la Reforma Constitucional del 2008 al regresar al sistema punitivo inquisitorio en vez de privilegiar la presunción de inocencia.En la discusión que se llevó a cabo al emitir el Dictamen, se aprobó agregar como artículo transitorio, el que esta medida deberá ser evaluada cinco años después del inicio de su vigencia, con el objeto de determinar si es viable continuar con su aplicación, conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Penal Acusatorio, a través de informes del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales, Poder Judicial de los Estados, Fiscalías o Procuradurías, organismos protectores de Derechos Humanos.Así mismo se acordó que en cuanto a los delitos en materia de corrupción, la prisión preventiva oficiosa se aplicaría a partir del nombramiento que haga el Fiscal General de la República del Fiscal Anticorrupción.En nuestra opinión consideramos que ampliar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, efectivamente pugna con el espíritu de la Reforma del 2008, puesto que al menos en la doctrina, significa un retroceso en materia de impartición de justicia, ya que si la idea original era implementar un sistema procesal eficaz, eficiente, que relevara al sistema penitenciario del país del ingreso de una gran cantidad de personas que por falta de recursos económicos no podían cubrir una fianza para poder obtener su libertad bajo caución por haber cometido cualquier otro tipo de delitos.Ahora volveremos a ver un incremento en la población de las cárceles y Centros de Reinserción Social, puesto que al menos durante dos años (que es el límite que marca la ley para la prisión preventiva), estarán recluidos esperando sentencia.Sin embargo, en la práctica y en la vida real, hay un fuerte reclamo social por combatir la impunidad y contener la proliferación de grupos y bandas de delincuentes, esperamos que esta reforma coadyuve en alguna medida a bajar los índices delictivos y al menos que quienes se dedican a estas conductas sepan que si son detenidos ya sea en flagrancia o como resultado de una investigación ministerial, no saldrán libres y tendrán que esperar su sentencia en prisión, desalentando sobre todo a los jóvenes a no integrarse a estos grupos criminales.Ahora volveremos a ver un alza en la población de las cárceles, puesto que al menos durante 2 años (que es el límite que marca la ley para prisión preventiva), estarán recluidos esperando sentencia.El fenómeno de la delincuencia es complejo, no sólo es un asunto de seguridad pública o políticas criminales, inciden innumerables factores económicos, sociales, culturales, hay que atender a las familias, proporcionar expectativas de vida para los niños, adolescentes y jóvenes para que no caigan fácilmente en las redes del crimen y son tareas en las que se tiene que involucrar tanto el gobierno como la sociedad, para no estar después creando reformas urgentes a la Ley para resolver problemas que se salen del control de las autoridades.Aún falta que esta iniciativa aprobada en el Senado sea discutida en la Cámara de Diputados, aunque casi adivinamos que será aprobada por la mayoría de legisladores como sucedió en la Cámara Alta, pero para que pueda tener vigencia, recordemos que una reforma a la Constitución Federal, debe ser aprobada también al menos por diecisiete Legislaturas Estatales, lo cual significa todavía un camino por recorrer, estaremos pendientes de este proceso legislativo que se llevará aún algunos meses del próximo año 2019 para ver implementados estos cambios en el Sistema Penal mexicano.