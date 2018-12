Oye, tetazo, @GarciaPosti ¿tú sí vas a darle minutos a tu más mejor amigo y “crack” de la Selección, Miguel Layún? pic.twitter.com/kuCBR8r40O — Daniel Montes de Oca (@montesdeoca11) December 10, 2018

Ya no somos amigos . Así que no tiene chance!!! https://t.co/rSOrkg5cR1 — Luis García P (@GarciaPosti) December 10, 2018



“¿Como así, Dr.? ¿Y mis besos? ¿Ahora quién me los va a mandar? Aunque ya no me quieras, yo te mando hartos besos (sic)”, comentó el ex jugador de América, pero eliminó su comentario.

Jajajajaja! Está bien! Te perdono, te mando hartos besos y tengamos un par de hijos!!! Abrazo fuerte Miguel. https://t.co/HfFS8ZS3jB — Luis García P (@GarciaPosti) December 10, 2018

Llegó Luis García a Villarreal

jugador de Villarreal de España, tiene nuevo entrenador y, pero no el de Azteca Deportes.Ante esto,mencionó en un tweet al comentarista de TV Azteca, preguntándolquien sólo ha tenido 394 minutos en 15 partidos.que Layún y él ya no son amigos, así que ya no hay chance, pero Layún se unió a la conversación.Ante esto,y también le mandó besos, deseando que tengan un par de hijos.Ante los malos resultados, Javi Calleja fue despedido de Villarreal y en su lugaren el futbol de España. Su anterior equipo fue el Beijing Renhe de la Superliga de China.En el actual torneo,. Se encuentra en la posición 17, rondando puestos de descenso. En La Liga de España, descienden los últimos tres lugares.