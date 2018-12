Se dieron a conocer losdonde destaca la presencia delCompitiendo, el portero de la Fiera busca ganar el galardón de Concacaf a Mejor Portero del Año.

Rodolfo Cota

Nominados

Porteros del año

Mejor jugador

Mejor jugadora

Mejor entrenador (futbol masculino)

Mejor entrenador (a) – Futbol femenil

¡La votación para los #concacafawards comienza ahora! Visita https://t.co/Emyi9URenK para ver los nominados a jugador del año y voy por tu favorito. pic.twitter.com/SRQlaEVr87 — Concacaf (@Concacaf) December 10, 2018

En la página oficial de Concacafpara que los usuarios den su voto a sus jugadores favoritos.La votaciónde 2019Guillermo Ochoa (México) – Standard de LiejaAlex Bono (USA) – TorontoMiguel Lloyd (Dominica) – Árabe UnidoOliver Rosa – Arsene (Martinica) – Club FranciscainLeonel Moreira (Costa Rica) – HeredianoLuis Robles (USA) – New York Red BullsKeylor Navas (Costa Rica) – Real MadridSebastian Giovinco (Italia) – Toronto FCHirving Lozano (México) – PSVJonathan Osorio (Canadá) – Toronto FCKeylor Navas (Costa Rica) – Real MadridYendrick Ruiz (Costa Rica) – HeredianoHéctor Herrera (México) – PortoCarlos Vela (México) – Los Ángeles FCRomán Rubilio Castillo (Honduras) – MotaguaAlan Pulido (México) – ChivasKemar Lawrence (Jamaica) – New York Red BullsAlex Morgan (EUA) – Orlando PirdeMegan Rapinoe (EUA) – Seattle Reign FCAdriana León (Canadá) – Seattle Reign FCJulie Ertz (EUA) – Chicago Red StarsLindsay Horan (EUA) – Portland Thorns FCMelchie Dumonay (Haití) – Camp NousKhadija Shaw (Jamaica) – Universidad de TennesseeAlison González (México) – TigresYenith Bailey (Panamá) – Sporting SMRose Lavelle (EUA) – Washington SpiritMatías Almeyda (Argentina) – San José Earthquakes / ChivasGreg Vanney (EUA) – Toronto FCWilliam Donachie (Escocia) – Selección Nacional de MontserratRicardo Ferretti (Brasil) – Tigres UANLJacques Passy (México) – Selección Nacional de Saint Kitts y NevisJuan Carlos Osorio (Colombia) – Selección Mexicana / Selección ParaguayDiego Vásquez (Argentina) – FC MotaguaTab Ramos (EUA) – Selección de Estados Unidos Sub-20Jesse Marsch (EUA) – Leipzig (anteriormente New York Red Bulls)Remko Bicentini (Curazao) – Selección Nacional de CurazaoHue Menzies (Jamaica) – Selección Nacional de Jamaica / Florida Kraze KrushJill Ellis (EUA) – Selección Nacional femenil de Estados UnidosRhian Wilkinson (Canadá) – Selección Nacional femenil de Canadá Sub-17Marc Callats (Haiti) – Selección Nacional femenil de Haití Sub-20Christopher Cuellar (México) – Selección Nacional femenil de México Sub-20Vance Brown – Selección Nacional femenil de Bermudas Sub-15Alana Francois (Granada) – Selección Nacional femenil de Granada Sub-15Kenneth Heiner-Moller (Canadá) – Selección Nacional de CanadáMónica Vergara (México) – Selección Nacional de México Sub-17