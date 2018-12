LLEGARON LOS MEJORES A LA FINAL

Aún no culmina el Apertura 2018 yque ya firmaron a sus primeros jugadores como refuerzo. , es lo que siempre he predicado, ahora solo les restará encontrar una combinación perfecta para que logren ser un equipo competitivo.Con estos fichajes, que me parecen interesantes,pues los jóvenes que llegan, llegan de fuera y no tenemos jugadores representativos de la ciudad de León y por ende, del Estado de Guanajuato. Esto espor ejemplo, pues en dado caso de que salgan, se deberán traer jugadores de la misma categoría, dado que a pesar de que me gustan los jóvenes y apoyo que sean inmiscuidos en el equipo, faltará la parte de la experiencia.Por lo menos,e ahí en más, todos los jugadores se pueden ir acoplando para tener un plantel competitivo dentro de la Liga MX. Antes había muchos jugadores con las condiciones de poder tener minutos a pesar de su juventud, y que eran nacidos de la ciudad de León, pero ahora parece toda una utopía que realmente tengan un lugar con el equipo.Hay jugadores que ya dieron lo que tenían que dar en el actual Club León, eso me parece muy claro. Ya adiós, no hay de otra.León debe darle mejores cuentas a los aficionados y una forma puede ser teniendo un equipo competitivo, logrado a través de la mezcla de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia.Para amalgamar bien a los elementos jóvenes, . Es tarea de los directivos hacerles saber que pueden hacer una carrera importante dentro del futbol; es necesario incluso, que los entrenadores salgan a los llanos a ver jugadores que lo hagan bien en el futbol… no queramos estrellas luego luego, porque todo lleva su tiempo.En algún momento, León tendría jugadores buenos e indispensables en el primer equipo si se trabajara como debe de ser las fuerzas básicas.A la final del torneo de Apertura 2018 de la Liga MX,Llegaron hasta ahí porque nadie les pudo competir, solo que ahora el problema es que ¿cuántos jugadores extranjeros jugarán la final?, demasiados.Es necesario que el futbol mexicano rectifique esta situación, porqueAhora durante esta etapa que no hay descenso, debería de exigirse a los clubes la utilización de jugadores jóvenes mexicanos que puedan tener minutos en los equipos principales.Así,. Yo no tengo ningún favorito, aunque los dos equipos son fuertes, y me parece destacable que nuevamente acaparen los equipos de la Ciudad de México…PD: Un agradecimiento al doctor Rafael Romero, de la Clínica Láser, en cuyas manos me pondré hoy, para una cirugía de mi ojo.