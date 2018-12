¿Mensaje de la chule al Sol?

Los conciertos de Luis Miguel no han sido de lo más exitosos en los últimos meses, pues se han destacado en medios de comunicación y redes sociales que la actitud del cantante ha 'estropeado' parte de la gira.También los altos precios de los boletos han puesto una barrera entre Luis Miguel y sus seguidores en muchos casos, por lo que varios recintos no pudieron llenarse.El cantante Alejandro Fernández, a diferencia de Lusi Miguel, ha sabido responder al seguimiento de su fiel público y abarrotado palenques y recintos.Entre los miles de asistentes para ver a Alejandro Fernández se han econtrado ex novias del Luis Miguel, pero la más reciente está haciendo polémica pues es Aracely Arámbula, madre de dos hijos del 'Sol'.La actriz compartió un video donde aparece coreando la canción 'Me dediqué a perderte', en primera fila, muy cerca de Alejandro.Fernández se presentó en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, aunque no se sabe si ahí fue a donde lo siguió Aracely Arámbula y hubo usuarios que aseguraron que la canción que cantaba la actriz era un 'mensaje', pues ahora el hijo de Vicente Fernández es el cantante número uno en México, puesto que tuvo Luis Miguel durante mucho tiempo.Arámbula le habría dado cachetada con guante blanco a su ex, ¿tú qué piensas?