Por desgracia, estas celebridades no eligieron lo mejor para el evento que celebra lo más destacado del cine, la televisión y la industria musical. Este evento se basa en las votaciones del público, ya que ellos son los jueces de este evento anual. Aunque sabemos que solo se trata de malas decisiones, no las exenta de aparecer en esta lista.

En primer lugar tenemos a la actriz Busy Philipps. El vestido totalmente negro de Christian Siriano no le ayudó mucho. Demasiado vuelo en la falda y muchas texturas no es nada favorecedor. Por otro lado, el rapero Tyga, a pesar de usar un look monocromático en la misma tonalidad, el traje en piel no le ayudó en nada y los pantalones no estaban debidamente ajustados a su estatura.

Con un atuendo inspirado en el ejército, Christina Hendricks no lució muy bien y, además, parece más bien un disfraz para Halloween que un look de alfombra roja. Algo similar sucedió con Alisha Wainwright, ya que el patrón lineal de su vestido en tonalidades rosas con blancas nos recuerda al famoso juego de los caramelos en Facebook.

Finalmente, Courtney Act exageró con todos los detalles de su vestido, ya que, aunque los flecos son una tendencia para esta temporada, no nos convence del todo. Además, los complementos como el peinado, los zapatos y los aretes extra grandes fueron demasiado.

Esto nos recuerda que el estilo es algo que se va adquiriendo a base de prueba y error, por lo que no te preocupes si cometes un tropiezo a la hora de vestir, tus celebridades favoritas también lo hacen durante la alfombra roja. Solo esperamos que, en el próximo evento, se superen.