Este fin de semana se celebró una edición más de los People's Choice Awards de la cadena de televisión E!. Este evento reunió a un sin número de talento en cine, televisión y música quienes lucieron sus mejores galas. Estos premios galardonan a los favoritos del publico, pues gracias a las votaciones de la audiencia se definen a las y los ganadores.

Sin embargo, en la alfombra roja hubieron aquellas estrellas que se destacaron por su gran elección en maquillaje, peinado y outfit. Hablamos de los mejores looks de la noche, que sin duda debemos recrear nosotras en casa, para una cena con amigas o una ocasión formal a semi formal.

En primera instancia tenemos a Victoria Beckham, que asistió en un traje masculino blanco, con un top lencero y zapatillas de satén color negro. Todo el look es de su marca homónima. Para el peinado y maquillaje Victoria, Posh, prefirió un moño con algunos mechones de cabello suelto y maquillaje en tonos neutros, para dar la ilusión del famoso “make up – no make up”.

Después le siguió la cantante Rita Ora, quien a pesar de que su estilo no es muy bien aceptado por fanáticos y usuarios de Internet – Rita ha estado en varias ocasiones en nuestra sección 'La peor vestida de la semana – esta vez sí que se lució. Iba vestida con un look de Atelier Versace. Las botas con aplicaciones doradas y el vestido con escote estrella hicieron que el look de la cantante fuera espectacular. Un maquillaje en tonos nude y un peinado 'messy' hicieron el complemento ideal.

Otra celebrity que llevó Versace fue Scarlett Johansson, quien lució un look bastante femenino y moderno. Prefirió unos pantalones con pinzas para darle un toque abombado a su silueta, cinturón dorado y un corsé a cuadtros con estampado tartán. El maquillaje en tonos rosas y el cabello al estilo 'wet' y el peinado hacia atrás hicieron la diferencia.

Luego, nuestra favorita Mila Kunis y Amber Valletta destacaron por ir de una manera minimalista y ultra noventeras. Los slipdrees, uno en color negro y con escote cuadrado (Mila) y otro en rojo y con escote en 'V' y abertura en las piernas (Amber), fueron los ganadores de esta alfombra roja. Mientras que Mila Kunis optó por unas zapatillas con destellos, Amber prefirió unas sandalias en tono rojo que hizo 'match' con su vestido. Simplemente lo mejor.