Will Smith sorprende bailando en Cuba

Fue hace un mes que Will Smith viajó a La Habana, Cuba, para ser parte de la maratón que se realiza en homenaje a la ciudad por su fundación. El actor asombró a las redes sociales al ser captado bailando rumba cubana en un conocido restaurante.La estrella de Hollywood Will Smith decidió disfrutar del ritmo y sabor de un grupo local. Las imágenes fueron grabadas por algunos clientes y las subieron a las redes sociales.Pero fue hace unas horas que el actor decidió subir un video donde se muestra muy feliz bailando en La Habana. En las imágenes se puede apreciar que el actor es fotograado por los presentes que se dieron cita en el restaurante La Guarida.escribió Will Smith en su red social.La publicación de Instagram cuenta con más de 6 millones de reproducciones. Los fanáticos de Will Smith se mostraron felices por la alegría y el ritmo del actor., son algunos de los comentarios por parte de los fanáticos de Will Smith. Will Smith tiene más de 26 de millones de seguidores en Instagram.El actor suele publicar diversas actividades que realiza día con día para el deleite de todos sus fanáticos.