Un adelanto



“Es diverso el requerimiento, no podría yo unificar en un criterio, pero también es importante mencionar la autonomía de los municipios y que cada administración es responsable del manejo de sus recursos.

“Es simplemente como un adelanto y estoy seguro que las nuevas administraciones van a hacer sus cálculos, su esfuerzo de planeación para que tengan un año mucho mejor equilibrado, es un mecanismo que utilizan los propios estados con la Federación”, manifestó Salgado Banda.

Las solicitudes

Acámbaro pode 15 millones

'Arcas vacías'



“Quisiéramos pedir un adelanto de participaciones, pero desgraciadamente mi Ayuntamiento no aprueba ningún cambio en ese sentido, por eso fue la discusión hace unos días porque no tenemos para pagarle al cuerpo policiaco y no quieren firmar la modificación del presupuesto, eso es lo que está ahorita en la mesa, por eso venimos a hablar con el Gobernador del Estado para solucionar ese problemita que tengo ahí en Yuriria”.



“Yo ando de arriba hacia bajo, de izquierda a derecha, buscando fondos federales, estatales y fondos también internacionales para poder solventar este problema”.

Deben firmar



“Es un municipio pequeño y los ingresos como del predial son pocos por lo mismo que somos una población muy pequeña, así que se hizo la solicitud y se aprobó por Finanzas, así como previamente aprobó el pleno del Ayuntamiento para destinar el recurso a cada una de las partidas”.

Disciplina financiera



“Nosotros tenemos esta situación que así la recibimos y tenemos que darle salida a los compromisos que ya estaban en convenio y es por eso por lo que se hizo la solicitud del recurso.

“Cualquier situación que surja en la revisión de la entrega de administración en la que se está trabajando en su momento se le entregará a la Auditoria Superior del Estado”.

Compromisos de fin de año

Pago de deudas



“Cada uno tiene su forma de administrar y es muy respetable, pero lamentablemente nos toca sacar estos compromisos, pero con mucho gusto estamos con todo el plus para poder sacar a Coroneo adelante y yo creo que por algo estamos aquí, las mujeres nunca tienen una barrera, al contrario siempre tenemos soluciones para seguir adelante”, mencionó con relación a la anterior administración que no cumplió con los compromisos al cierre de año.

El adelanto y el destino

Casi la mitad de los municipios deEn suma, 21 municipiosde participaciones federales por 146 millones 950 mil pesos, confirmó el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda.Aunque precisó que sólo hay ocho peticiones firmadas formalmente, que en conjunto suman un monto solicitado de 90 millones 700 mil pesos; del resto son los otros 56 millones 250 mil pesos.El recursos que requieren es principalmente para el, y algunos más para saldar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) y gastos corrientes de la propia administración.A través de la Ley de Transparencia,solicitó a los 46 municipios saber cuántos recursos tenían para cerrar el año y si pedirían un adelanto de sus participaciones federales de 2019.Cuerámaro solicitó 2 millones 500 mil pesos para el pago servicios de nómina, aguinaldos y prestaciones de ley para trabajadores del DIF y la Presidencia Municipal.Quien requirió eltambién atraviesa por. Su presupuesto 2018 fue de 239 millones 958 mil 572 pesos, de los cuales la actual administración encabezada por el panista Salomón Carmona Ayala la recibió con 95 millones 278 mil 191 pesos, es decir, un 39.71%.Pero el edil aseguró que heredó una deuda pública de 50 millones de pesos, sin dinero para pagar al cuerpo de Policía y que tiene “las arcas vacías”. Además, comentó que no tiene el apoyo de los miembros del Ayuntamiento, quienes no aprueban solicitar un adelanto de participaciones al Estado.Referente a la situación en que recibió la Presidencia, entusiasta dijo estar capoteando los problemas poco a poco.En cuanto a por qué no lo apoyan los miembros de su Ayuntamiento, dijo que es un tema que tiene que platicar con ellos porque en cabildo le dicen que sí, pero a la hora de firmar no responden., alcalde de Doctor Mora, mencionó que por la situación financiera del municipio se tuvo que pedir un adelanto de participaciones por un monto de 6 millones 500 mil pesos para pagar convenios de la anterior administración enfocados del pago de combustibles, alumbrado público, convenios con San José Iturbide en cuestión del tiradero de residuos sólidos, así como apoyos sociales a comunidades.En cuanto al anterior gobierno y no cumplir con los compromisos de cierre de año, dijo que es parte de la disciplina financiera que debe tener cada uno de los municipios.Doctor Mora tenía un ejercicio para el 2018 de 172 millones 844 mil 443 pesos, de los cuales el Alcalde inició su gobierno con 81 millones 591 mil 260 pesos.Ana Rosa Bueno Macías, alcaldesa de Cuerámaro, comentó que solicitaron 2 millones 500 mil pesos destinados para el pago de nómina, aguinaldos y prestaciones de ley para empleados del DIF y Presidencia Municipal.Respecto a la anterior administración que no cumplió financieramente con los compromisos del cierre de año, comentó la edil que no son el único municipio con esta situación económica, sino que es un tema de la realidad de todos los municipios, pero que afortunadamente hay instrumentos para poder sacar adelante los compromisos de la administración.Cuerámaro ejerció en la pasada administración 144 millones 523 mil 894 pesos de los 193 millones 480 mil 830 pesos del ejercicio fiscal 2018, por lo que el gobierno de Bueno Macías aún tiene por ejercer 48 millones 956 mil 936 pesos, adicionales al adelanto de participaciones.En el caso de Coroneo, el Gobierno del Estado otorgó un recurso de 3 millones de pesos por concepto de adelanto de participaciones. Al respecto, la alcaldesa Araceli Pérez Granados dijo que se solicitó el monto para pagar deudas que se fueron heredadas al municipio particularmente, así como liquidaciones.Acámbaro 15,000,000 Pago de compromisos a corto plazo.Coroneo 3,000,000 Pago de adeudos y liquidaciones de gobierno anterior.Cuerámaro 2,500,000 Nómina, aguinaldo y prestaciones en DIF y Presidencia.Huanímaro 6,500,000 Pago de gasto o erogaciones para el municipio.M. Doblado 4,000,000 Pago de aguinaldos y proveedores.Ocampo 4,000,000 Pago de servicios, subsidios, apoyos sociales, bienes inmuebles y otros.Romita 5,000,000 Aguinaldo, impuestos, liquidaciones, pago de IMSS e Infonavit y DAP.Salvatierra 10,000,000 Pago de aguinaldos, liquidaciones de exfuncionarios a impuestos del ISR.San Diego de la Unión 5,000,000 Finiquitos, solvencia a partidas sobregiradas, laudos y gastos de feria.Santa Catarina 3,981,493 Pago de nómina y aguinaldo del personal.Silao 14,500,000 Pago de gasto de la cuenta corriente.